Köyünde bağı bahçesi, tarlası olana 130.000 TL'ye salonu 2 odası mutfağıyla hazır prefabrik ev

130.000 TL'ye salonu 2 odası mutfağıyla hazır prefabrik ev. Köyünde bağı bahçesi, tarlası olan alabiliyor. Köyünde tarlası, arsası, bahçesi olanlara 130 bin TL’ye kadar devlet desteği sunuluyor! Salonu ve iki ayrı odası bulunan prefabrik evler ortalama 120 bin TL’ye mal edilebiliyor. Prefabrikler arsalara çok kısa süre içinde kurulabiliyor bu sayede ortalama 2 hafta içinde ev sahibi olunuyor.

Ev Fiyatlarındaki Artışlar

Konut fiyatlarında yaşanan son zamlar nedeniyle birçok vatandaşın kurduğu ev hayalleri sekteye uğradı. Bu nedenle vatandaşlar alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladı. Birçok vatandaş daha ekonomik fiyatlara sahip olması nedeniyle prefabrik evlere yönelmeye başlamıştır.

Köyünde tarlası, bahçesi olan kişiler prefabrik evleri araştırmaya başlamıştır. Prefabrik yapıların betonarme ve ahşap evlere nazaran uygun fiyatlı olması nedeniyle yüksek ilgiye sahiptir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vatandaşlara desteklerini sunmaktadır. Halihazırda bakanlık barınma, gıda, doğum gibi alanlarda vatandaşların kullanımına yönelik yardım paketleri hazırlamaktadır.

Bakanlıktan Büyük Prefabrik Ev Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alım ilanına göre yapılan barınma yani prefabrik ev desteği şu şekilde açıklandı;

18 yaşından büyük vatandaşların katılım sağlayacağı bu yardım için gerekli olan tek belge ise TC kimlik no olarak açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır." ifadeleri ile açıklık getirildi. Kapsama göre; verilen kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımına destek isteyen vatandaşlara 75 bin TL, Prefabrik ev yardımlarında ise 150 bin TL son olarak da betonarme ev yardımlarında ise betonarme ev yardımlarında 200 bin TL'ye kadar destek verileceği ifade edildi. SSK Bağ-Kur emeklisine oh çektirecek 3'lü müjde geliyor! İkramiye+promosyon ve refah payıyla cüzdanlar para dolacak!

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