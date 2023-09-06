Tablet ve bilgisayar almayı planlayan öğretmen ve öğrenciler için harika haber. Ziraat Bankası’ndan geldi. Banka 2.500 TL'lik destek ödemesi sağlayarak önemli bir adım attı. Eğitiminize yatırım yaparken tasarruf etmek için bu inanılmaz fırsatı kaçırmayın. Ziraat Bankası'nın kampanyasından yararlanın ve tablet ya da bilgisayar alışverişinizi bugün yapın! İşte detaylar.

Kampanya kapsamında iPad alışverişlerinde öğretmen ve öğrencilere 1.500 TL hediye edilecek. Ayrıca Mac alanlar da 2.500 TL'lik hediyenin keyfini çıkaracak. Böylece tablet ve bilgisayar satın alanlar hem bu muhteşem cihazlardan faydalanacak hem de özel bir para iadesi kazanma şansına sahip olacaklar.

İNDİRİMLİ TABLET KAMPANYASININ KOŞULLARI NELER?

Bankkart kullanarak troyestore.com ve Troy mağazalarından 20.000 TL ve üzeri Mac satın alan öğretmen ve öğrenciler, 2.500 TL değerinde Apple aksesuarları için kupon kodu kazanacak. Bu heyecan verici kampanya 14 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında sadece troyestore.com ve Troy mağazalarında geçerli olacak.

Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi müşteriler kredi kartı ya da banka kartlarını kullanarak bu kampanyadan yararlanabilecekler. Kampanya süresi boyunca müşteriler 2.500 TL değerinde hediye çeki kazanabilecekler. Kampanya koşullarını yerine getirdiğiniz takdirde, ödeme sırasında Apple aksesuarları satın almak için kullanabileceğiniz 2.500 TL değerinde bir hediye çeki alacaksınız.

SON TARİH BELLİ OLDU

Kampanyanın son başvuru tarihi 10 Eylül 2023 olarak belirlendi. Tablete hak kazanmak için öğretmen ve öğrencilerin Troy'da öğretmen ve öğrencilere özel Bankkart'ı kullanarak troyestore.com veya Troy mağazalarından 9.000 TL ve üzeri değerde bir iPad satın almaları gerekiyor. Karşılığında ise Apple aksesuarları için 1.500 TL değerinde bir kupon kodu kazanacaklar.

Müşteriler kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanallarından katılabiliyor. SMS ile katılım için Bankkart sahiplerinin kayıtlı cep telefonlarından "IPAD" yazıp 4757'ye SMS göndermeleri gerekmektedir.