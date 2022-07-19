Suya Yüzde 40 Zam Teklifi!

ESKİ Genel Müdürlüğü'nün su kullanımını %40 artırma önerisi Büyükşehir Meclisi üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin olağanüstü genel kurulu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olağan toplantısı kapsamında Temmuz ayında gerçekleştirildi. Büyükşehir Parlamento Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin musluk suyunu yüzde 40 oranında artırma önerisi oylandı. Artış talebi oy çokluğu ile reddedildi.

"Eskişehirli hemşehrilerimiz adına bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin hem pandemi hem de sonrasında savaştan kaynaklı sebeple sıkıntılar yaşadığı bu süreçte hemşehrilerimizin zamla karşılaşması yerine özellikle diğer belediyelerimizde olduğu gibi temel ihtiyaçlardan birisi olan kullanma suyu, ulaşım gibi alanlarda belediyelerin indirime gitmesi mümkün ve buna ilişkin örnekler varken Büyükşehir Belediyesinin zam yapma isteğinin yerinde olmadığını değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağduyulu davranan AK Parti ile birlikte hareket eden özellikle Cumhur İttifakı MHP'li meclis üyelerimizi ve diğer belediye başkanı ve meclis üyelerimizi bu konuda tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum." Prof. Dr. Özgür Demirtaş: "Enflasyon Oranları Artacak"

AK Parti Devlet Başkanı Zihni Çalışkan bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehir şebekelerinden su dökülmelerinde %40 artış talep ederek Eskişehirli vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu söyledi ve bir öneride bulundum. Çalışkan, ESKİ maaş artışı önerisinin AK Parti grubu, bazı meclis üyeleri ve belediye başkanının yaptığı oylamayla reddedildiğini vurguladı.

"Maaşımı yükseltmememe izin verdikleri için meclis üyelerine teşekkür etmek istiyorum."

ESKİ'nin özellikle son üç yılda büyükşehirlere kârdan para gönderdiğini hatırlatan Çalışkan, şunları kaydetti: Eskişehirli hemşehrilerimizin çıkarları. Belediyeler sadece ticari faaliyetlerde bulunmazlar, aynı zamanda sosyal sorumlulukları da vardır. "Bu nedenle her alanda halka ulaşmak ve desteklemekle yükümlüdürler. Su bunun en temel unsurlarından biridir. Bütün bu metropoller yapılmamasını sağladı. Su temini için buna karşı oy kullanacağım." dedi.