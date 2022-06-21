Suudi Veliaht Prensi MBS, Mısır'ı Ziyaret Etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman (MBS), Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in önümüzdeki ay bölgeye yapacağı gezi öncesinde Ortadoğu gezisinin ilk ayağı için Kahire'ye geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Mısır hükümetinin istikrarlı bir mali destekçisi olan fiili Suudi liderin nezaketi olarak Pazartesi akşamı havaalanında MBS'yi kabul etti.

Her iki liderin de Salı günü Kahire'deki cumhurbaşkanlığı sarayında görüşme yapması planlanıyor. El-Sisi sözcüsü Bassam Radi, "bölgesel ve daha geniş uluslararası siyasi meseleleri" tartışacaklarını söyledi.

Suudi veliaht prens daha sonra Suudi Arabistan'ın yakın bir müttefiki olan hükümdarı Kral II. Abdullah ile görüşmek üzere Ürdün'e gidecek.

MBS'nin daha sonra, iki ülke ilişkilerini onarırken beş yıl içinde ilk kez Nisan ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye seyahat etmesi planlanıyor . Suudi gazeteci Jamal Khashoggi'nin 2018'de krallığın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ardından Suudi-Türkiye ilişkileri yıprandı.

Suudi yetkililer, gelecek ay Cidde'de Başkan Joe Biden ile yapılacak ortak zirve öncesinde, veliaht prensin Kahire ve Amman'daki görüşmelerinin kilit konulardaki konumlarını koordine etmeyi amaçladığını söyledi.

Zirvede Irak başbakanı ve diğer Körfez liderleri de yer alacak. Yetkililer, turun ayrıntılarını görüşmek için anonimlik koşuluyla konuştu.

Biden'ın 13-16 Temmuz tarihleri ​​arasında İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durakları içeren Ortadoğu gezisinin sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor. ABD-Suudi ilişkilerini sıfırlama çabasının bir parçası olarak veliaht prens ile görüşecek.

Biden yönetimi, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan krallığın yardımını, yurtiçinde ve dünyanın dört bir yanındaki sürücüler için pompadaki yükselen fiyatları hafifletmek için kullanabilir.

Mısır, Arap dünyasının en kalabalık ülkesi ve Suudi Arabistan en zenginlerinden biridir. Dönemin savunma bakanı olan El-Sisi'nin 2013'te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı askeri darbeye önderlik etmesinin ardından uzun süredir devam eden ittifaklarını sıkılaştırdılar.

O zamandan beri Riyad, Mısır ekonomisini ayakta tutmaya yardımcı olan on milyarlarca dolar yardım ve yatırım sağladı.

Bu yılın başlarında, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra hırpalanmış ekonomisini istikrara kavuşturmak amacıyla Mısır'a mevduat ve doğrudan yatırım şeklinde toplam 22 milyar dolar taahhüt etti.