Rus Nobel Madalyası Satışı Ukraynalı Çocuklar İçin 103,5 Milyon Dolar Topladı

Bağımsız gazete Novaya Gazeta'nın Rus yazı işleri müdürü Dmitry Muratov, savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş Ukraynalı çocuklara yardım etmek için Nobel Barış Ödülü madalyasını 103,5 milyon dolarlık rekor bir açık artırmayla sattı.

Altın madalya, Heritage Auctions tarafından New York'ta düzenlenen satışta henüz kimliği belirlenemeyen bir telefon sahibine satıldı.

Satış , çok sayıda alkış ve teklif sahiplerinin toplamı artırmak için birbirlerini kışkırtmasıyla coşkulu geçti. Muratov, ihale ekranının ve odadakilerin videolarını kaydederken görüldü.

Önceki tekliften on milyonlarca dolar daha fazla olan nihai teklif geldiğinde, Muratov'un kendisi de dahil olmak üzere odadaki birçok kişi şoku dile getirdi.

Satıştan sonra bir tercüman aracılığıyla Agence France Press haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu konuda ben de sizin gibiyim" dedi. ABD medyasına göre, bir Nobel madalyasının müzayedesinde bir önceki rekor 5 milyon doların biraz altındaydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümetini sert bir şekilde eleştiren Muratov, geçen yıl Filipinler'den Maria Ressa ile birlikte ödülün sahibi oldu.

Müzayededen elde edilecek tüm gelir, UNICEF'in Ukrayna'nın yerinden edilmiş çocuklarına insani müdahalesine fayda sağlayacak.

Rusya'nın daha liberal medya organları, Putin'in 1999'da lider hale gelmesinden bu yana sürekli baskı altında, ancak Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana durum yoğunlaştı.

Muratov'un Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kurucu ortağı olduğu Novaya Gazeta gazetesi, devletin Ukrayna'daki savaşı yayınladığı yönündeki uyarıları üzerine Rusya'daki operasyonlarını Mart ayında askıya almıştı .

Ertesi ay, önde gelen gazeteci bir trende birinin üzerine asetonla karıştırılmış yağ bazlı boya fırlatıp gözlerinin yanmasına neden olduğunda saldırıya uğradı.

Satışla ilgili olarak Heritage Auctions'ın yayınladığı bir videoda konuşan Muratov, Nobel'i kazanmanın "size sesini duyurma fırsatı verdiğini" söyledi.

“Bugünün en önemli mesajı, insanların bir savaşın devam ettiğini ve en çok acı çeken insanlara yardım etmemiz gerektiğini anlamaları” dedi.