Suudi Arabistan'ın MBS'si, Türkiye'ye Gidiyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman (MBS), Suudi gazeteci Jamal Khashoggi'nin 2018'de Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından kopan bağları tamamen normalleştirmeyi amaçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yıllardır ilk kez Türkiye'ye gitti.

Türk cumhurbaşkanı, Çarşamba öğleden sonra görüşmeler için Ankara'daki cumhurbaşkanlığı sarayında veliaht prensi ağırlayacaktı. Herhangi bir kamu açıklaması beklenmiyor.

Ziyaret, bu hafta başlarında Mısır ve Ürdün'deki durakları içeren bir turun parçası olarak geliyor .

Üst düzey bir Türk yetkili Reuters'e verdiği demeçte, "tam bir normalleşme ve kriz öncesi dönemin restorasyonunu" getirmesi bekleniyor. "Yeni bir dönem başlayacak"

Ankara ve Riyad arasındaki ilişkiler , Ekim 2018'de bir Suudi vurucu timin Kaşıkçı'yı öldürüp parçalamasından sonra daha da kötüye gitti.

Erdoğan, o sırada Suudi hükümetinin “en üst düzeylerinde” suçlamıştı. MBS cinayetle ilgisi olduğunu reddetti.

Ancak Ankara, ilişkileri düzeltmek için aylarca süren bir yolculuğun ardından Nisan ayında cinayet davasını durdurdu. Yakınlaşma, Ankara'nın davayı Riyad'a devretme talebini onaylamasıyla damgasını vurdu .

İnsan hakları grupları, Suudi Arabistan'ın adil bir yargılama yapmasının beklenemeyeceğini söyleyerek hareketi kınadı.

MBS, ülkenin insan hakları siciline yönelik eleştirileri yumuşatmak için Suudi Arabistan'ın muazzam zenginliğini ve petrol üretim kapasitesini kullanıyor. Buna karşılık Erdoğan, 2023'te beklenen sıkı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye'nin sarsılmış ekonomisini rahatlatmaya yardımcı olabilecek finansal destek arıyor.

Türk yetkililer, ziyaret sırasında enerji, ekonomi ve güvenlik anlaşmalarının imzalanacağını, Suudi fonlarının Türkiye'deki sermaye piyasalarına girmesi için de bir planın üzerinde çalışıldığını söyledi.

Ancak, Türkiye'nin azalan döviz rezervlerini geri kazanmaya yardımcı olabilecek olası bir para takası hattına ilişkin müzakereler “istendiği kadar hızlı” ilerlemiyordu ve iki lider arasında özel olarak tartışılacaktı.

Türkiye ekonomisi, düşen lira ve yüzde 70'in üzerine çıkan enflasyon nedeniyle çok zor durumda. Analistler, Suudi fonları ve dövizin Erdoğan'ın seçimler öncesinde desteği artırmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Türk yetkililer Reuters'e verdiği demeçte, liderlerin Türk silahlı dronlarının Riyad'a olası satışını da görüşeceklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in önümüzdeki ay bölgeye yapacağı ziyaretin öncesindeki Orta Doğu gezisinin ilk ayağında Pazartesi akşamı havaalanında MBS'yi kabul etti .

El-Sisi'nin sözcüsü Bassam Radi'ye göre, Mısır hükümetinin istikrarlı bir mali destekçisi olan Suudi lider, “bölgesel ve daha geniş uluslararası siyasi meseleleri” tartıştı.

MBS daha sonra, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın yakın bir müttefiki olan hükümdarı Kral II. Abdullah ile görüşmek üzere Ürdün'e gitti.

İş dünyası liderleri ve yetkililer, ziyaretin Suudi Arabistan'ın son yıllarda taahhüt ettiği ancak hiçbir zaman gerçekleşmeyen en az 3 milyar dolarlık yatırım projesinin önündeki engeli kaldıracağını umuyordu.