Rusya-Ukrayna: Önemli Şehirlere Yakın Donbas Köyleri Ele Geçirildi

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin doğu Luhansk bölgesindeki Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarındaki birkaç yerleşim yerini ele geçirdiğini söyledi.

Bölge valisi Vitaliy Kim'e göre güneydeki Mykolaiv şehri yedi Rus füzesi tarafından vuruldu.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Rusya dışişleri bakan yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın önceliğinin nükleer savaşı önlemek olduğunu söyledi.

Vali Oleh Synyehubov'a göre Rus güçleri Salı ve Çarşamba günleri Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'u vurarak en az 15 sivili öldürdü.

Putin dış borç servisi kararnamesini imzaladı

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü dış borç yükümlülüklerini yerine getirmek için geçici prosedürler belirleyen bir kararnameyi imzaladı, çünkü yatırımcılar olası bir temerrüde yakından bakıyor.

Ajans, Putin'in hükümete yeni bir program kapsamında Eurobond ödemelerini yapmak için 10 gün içinde bankaları seçmesini emrettiğini söyledi.

Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için 'Marshall Planı' gerekli: Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalinin yol açtığı yıkımın ardından yeniden inşa etmek için büyük mali yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ve yeniden yapılanmanın “kuşaklar için bir görev” olacağını söyledi.

ABD'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa'nın yeniden inşasına yardım etme girişimine atıfta bulunan Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy'yi bu Pazar günü başlayacak olan G7 zirvesine katılmaya davet ettiğini ve “böyle bir 'Ukrayna için Marshall Planı'nın' neye benzeyeceği konusunda anlaşmaya vardığını” söyledi.

Mykolaiv'de bir kişi öldü: Belediye Başkanı

Yerel belediye başkanı, Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv kentinde bir Rus füze saldırısının en az bir kişiyi öldürdüğünü ve bir okul da dahil olmak üzere binalara zarar verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıların çok sayıda yangına neden olduğunu, çok sayıda konut ve iş binasına zarar verdiğini ve liman kentinin üzerinde dumanlar bıraktığını söyledi.

“Şehirde hala tehlikeli olduğunu söyleyip duruyorum. Eskiden insanlar sürü halinde dışarı çıkıyordu ama artık daha az çıkıyorlar” dedi.

Rusya gazı tamamen kesebilir, Avrupa'nın hazırlık yapması gerekiyor: IEA

Uluslararası Enerji Ajansı başkanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna krizi sırasında siyasi gücünü artırmak istediği için Avrupa'ya giden gazı tamamen kesebileceğini söyledi ve Avrupa'nın şimdi hazırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, "Bu son davranışı göz önünde bulundurarak, Rusya'nın burada ve orada farklı sorunlar bulmaya ve Avrupa'ya gaz dağıtımını daha da azaltmak ve hatta belki de tamamen kesmek için mazeretler bulmaya devam ettiğini göz ardı etmem" dedi. Reuters'e gönderilen açıklama “Avrupa'nın acil durum planlarına ihtiyacı olmasının nedeni bu”.