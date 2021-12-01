Suudi Arabistan İlk Omicron Varyantı Vakasını Doğruladı

Suudi Arabistan, ülkeler yayılmasını yavaşlatmak amacıyla uluslararası seyahat üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştırdıkça, yeni Omicron COVID-19 varyantının ilk vakasını doğruladı.

Suudi Arabistan'ın devlet tarafından işletilen SPA'sı, sağlık bakanlığından bir kaynaktan alıntı yaparak, enfekte olmuş kişinin - izole edilmiş bir Suudi vatandaşının - bir Kuzey Afrika ülkesinden geri döndüğünü söyledi.

Duyuru, COVID-19 aşı üreticisi BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'in Omicron varyantının daha fazla aşılı insanın enfekte olmasına yol açabileceğini, ancak muhtemelen ciddi hastalıklara karşı korunmaya devam edeceklerini söylemesiyle geldi.

Bu arada, ABD'li sağlık danışmanlarından oluşan bir panel, Merck'in bu hafta içinde yetkilendirmeye yol açabilecek yakından izlenen bir COVID-19 hapını az farkla destekledi.

Bilim adamları, ilk olarak geçen hafta Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraşıyorlar.

Varyantın ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktığı belirsizliğini koruyor. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni baskıya yanıt olarak “rasyonel” önlemler çağrısına rağmen, ülkeler özellikle Güney Afrika'dan gelen ziyaretçilere seyahat kısıtlamaları getirmek için acele ettiler.

İşte en son güncellemeler:

Vietnam, yedi Afrika ülkesinden uçuşları askıya alacak

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Vietnam, Omicron varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle yedi Afrika ülkesine gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alacak.

Lao Dong Gazetesi, hareketin ne zaman yürürlüğe gireceğini söylemeden Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi'nin askıya almayı onayladığını bildirdi.

Fransız hükümeti, AB dışından gelen tüm gezginlerin negatif COVID testine ihtiyacı olacağını söyledi

Fransa hükümet sözcüsü Gabrial Attal, Avrupa Birliği dışından Fransa'ya ulaşan yolcuların aşı durumlarına bakılmaksızın negatif COVID-19 testi zorunluluğuna tabi olacağını söyledi.

Hükümet toplantısının ardından gazetecilere konuşan Attal, AB içi seyahatle ilgili kararların bu hafta içinde Avrupalı ​​liderler tarafından koordine edileceğini söyledi.

Başbakan, Portekiz'in gerekirse Noel'de COVID bordürlerini yeniden sıkacağını söyledi

Başbakan Antonio Costa, Portekiz hükümetinin COVID-19 vakalarında son zamanlarda görülen bir artışı kontrol altına almaları gerekiyorsa, Noel tatili döneminde kısıtlamaları artırmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Dünyanın en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olmasına rağmen, son zamanlarda enfeksiyon artışı ve Omicron varyantının ortaya çıkması, hükümeti Çarşamba gününden bu yana bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya sevk etti.

Hükümetin Noel döneminde daha fazla kısıtlayıcı önlem alıp almayacağı sorulduğunda Costa, "Hepimiz bu önlemlerin gerekli olmamasını diliyoruz, ancak gerekli olurlarsa bu önlemleri alacağız. "Gerekirse yeni önlemler almak için her zaman tetikte olmalıyız. Costa gazetecilere verdiği demeçte, son iki yıldır böyle yaşıyoruz ve herkes için zor olsa da galip gelmeyi başardık” dedi.