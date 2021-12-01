Son Dakika, Aralık Ayında Bankamatik Kartı Olanlara 15.000 TL Verilecek, 4 Banka Birleşti

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme yapılacağı Haberi geldi. Bankamatik kartı kullanan kişiler 15 bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa Banka hesabı üzerinden başvuru yaparak bankanın yapmış olduğu ve sadece kendi banka müşterilerine vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılması gerekiyor. 36 ay vadeye kadar 15.000 TL nakit imtihanından faydalanacak olan vatandaşlar yapmış oldukları başvuru sonucu onay almaları durumunda kullanım esnasında ilk taksit ödemesini 90 gün kadar erteleyrbiliyor.

Kamu bankaları ve özel bankalarının başlatmış olduğu Bu kampanyada 15 bin TL'ye kadar ödeme verecek olan kişiler kendi banka hesapları bankamatik hesabına para yatıracaklar.

Ziraat Bankası 15.000 TL ödeme ATM kartına gönderiyor

Ziraat Bankası üzerinden 15 bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler ATM kartına para gönderiyor. Ziraat Bankası 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeli kredi kullandırıyor. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunan Bu banka Ziraat Bankası müşterisi olmanız durumunda mobil uygulama üzerinden hemen başvuru alıyor.

Denizbank bankamatik kartına 15.000 TL ödeme yapıyor

Denizbank üzerinden de bankamatik kartınıza 15 bin TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Denizbank hesabı olan kişiler SMS atmadan mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak hemen 15.000 TL ödeme alabiliyor. Denizbank üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin.

Akbank direkt uygulamasından 15.000 TL ödeme

Akbank direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar da 15 bin TL'ye kadar ödeme internet bankacılığı uygulaması üzerinden alabiliyor. Akbank hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifresi oluşturarak direkt uygulamasına girebilir ve buradan direkt Kredi seçeneği ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank masrafsız gelir belgesiz ve imzasız olarak vermiş olduğu 15.000 TL nakit kampanyasına sizin kendi Akbank hesabınıza aktaracak.

TEB Bankası 15.000 TL ödeme

TEB Bankası üzerinden de hesabı olan vatandaşlar TEB Bankası bankamatik kartına 15.000 TL ödeme atabiliyor. T.c. kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj olarak gönderirseniz Bu banka üzerinden başvuru yapmış olacak ve 15.000 TL ödeme alıp almadığınızı görebileceksiniz. TEB Bankası resmi internet sitesi üzerinden veya TEB Bankası şubelerinden de İstediğiniz zaman Başvuru yapabileceğiniz 15.000 TL kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar ödeme koşulları ile bu krediyi kullanabilirsiniz.