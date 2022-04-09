Suudi Arabistan Bu Yıl 1 Milyon Hacı Sınırı Koydu

Suudi Arabistan, krallığın hem içinden hem de dışından bir milyon insanın bu yıl Hac yapmasına izin vereceğini, son iki yılda sadece birkaç bin yerel hacı ile karşılaştırılacağını söyledi.

Krallığın Hac ve Umre Bakanlığı, sayıları artırırken, İslam'ın en kutsal yeri olan Mekke'ye yıllık Müslüman hac ziyaretine yalnızca COVID-19'a karşı tamamen aşılanmış ve 65 yaşın altındaki kişiler için izin verileceğini söyledi.

"İki Kutsal Caminin Velayetçisi hükümeti için, Hac hacılarının ve Peygamber Camii ziyaretçilerinin emniyet ve güvenliğini korurken, dünya çapında maksimum sayıda Müslümanın Hac yapabilmesini ve Mescid-i Nebevi'ni güvenli ve manevi bir ortamda ziyaret edebilmesini sağlamak büyük önem taşımaktadır. "Bakanlık Cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada söyledi.

Yurtdışından seyahat eden hacıların da Suudi Arabistan'a gitmeden en fazla 72 saat önce negatif bir PCR testi yaptırmaları gerekeceği belirtilen açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek için Mekke'de sağlık önlemlerinin alınacağı belirtildi.

Hac, İslam'ın beş direğinden biridir ve tüm güçlü vücutlu Müslümanların karşılayabilecekleri takdirde yerine getirmeleri için hayatta bir kez yapılan bir görevdir. Bu yıl Temmuz ayında, kota sistemi altında kararlaştırılan her ülkeden izin verilen sayılarla gerçekleşmesi bekleniyor.

COVID-19 salgını nedeniyle 2021'de sadece birkaç bin kişinin hacca gitmesine izin verildi ve bundan bir yıl önce sadece 1.000 kişi vardı.

Virüs ortaya çıkmadan önce, her yıl yaklaşık 2,5 milyon insan Hac için Suudi Arabistan'a seyahat ediyordu.