İsrail Hava Saldırıları Suriye'deki Mevzileri Hedef Aldı

Bir insan hakları izleme grubu, İsrail'in Suriye'de İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullah'ının bulunduğu yerlere yeni hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cumartesi akşamı Suriye'nin batısındaki Hama vilayetindeki Masyaf şehri yakınlarında yüksek sesli patlamalar olduğunu bildirdi.

Gözlemevi'ne göre, birkaç füze Devrim Muhafızları ve Hizbullah milislerinin bulunduğu bölgedeki hedefleri vurdu.

"Füzeleri ve insansız hava araçlarını yükseltmek için depolar, araştırma merkezleri var. Ancak, henüz herhangi bir kayıp bildirilmemiştir, "dedi İngiltere merkezli izleme grubu bir açıklamada.

Füze bombardımanının, İsrail'in bu yıl şimdiye kadar Suriye içindeki hedeflere yönelik sekizinci saldırısı olduğunu, en sonuncusunun Şam havaalanı çevresinde patlamaların bildirildiği Mart ayı başlarında olduğunu da sözlerine ekledi.

Devlet haber ajansı SANA, askeri bir kaynağa dayanarak, Suriye hava savunmasının bir dizi füzeyi engellediğini ve "İsrail hava saldırısının" yalnızca "maddi" hasara yol açtığını söyledi.

SANA, "Cumartesi günü saat 22:45 .m [16:45 GMT] civarında, İsrail düşmanı, Lübnan'ın kuzeyi yönünden, ordu hava savunması onunla yüzleşirken ve bir dizi füzeyi vururken orta bölgedeki bazı noktaları hedef alan bir hava saldırısı başlattı" dedi.

İsrail, yıllar boyunca hükümet kontrolündeki Suriye'deki hedeflere yüzlerce saldırı düzenledi, ancak bu tür operasyonları nadiren kabul ediyor veya tartışıyor.

Tel Aviv, on yıllık iç savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçlerinin yanında Suriye'de konuşlandırılmış savaşçıları olan Hizbullah gibi İran müttefiki milislerin üslerini hedef aldığını belirtti.

İran'ın kuzey sınırındaki varlığı, İsrail için Suriye'deki hedeflere yönelik saldırılarını meşrulaştıran bir kırmızı çizgidir.

Aralık ayında, İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye limanına füze fırlattı ve bu, savaşın harap ettiği ülkeye ithalat için hayati önem taşıyan tesise yapılan nadir bir saldırıydı. Hava saldırısı nakliye konteynerlerine zarar verdi, ancak raporlara göre kayıp vermedi.