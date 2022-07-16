Son Dakika Benzine Bir İndirim Daha Geliyor! Motorin Fiyatlarıysa…

Son dakika gelişmesi! Vatandaşlar uzun zamandır akaryakıt fiyatlarından şikayetçiydi. Akaryakıt fiyatlarındaysa son dakika gelişmesi yaşandı. Üst üste gelen benzin ve motorin zamlarından sonra vatandaşların gözü kulağı gelecek indirim haberindeydi. Benzinin litre başına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim geliyor. Peki güncel motorin, benzin fiyatları kaç?

Petrol fiyatlarında küresel ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle düşüşler devam ediyor. Brent petrol geçtiğimiz hafta içinde 92,25 dolara kadar düşmüştü. Varil başında bu kadar düşen petrol sonrasında vatandaşlar indirim beklentisine girmişti. İlk indirim haberiyse geldi. Bugünden itibaren benzinde indirim var.

Benzinin litre başına fiyatına 96 kuruş indirim yapılacak. Yapılacak bu indirimle birlikte İstanbul’da benzinin litre başına fiyatı 22,7 Türk lirasına düşecek.

MOTORİN FİYATLARINDA HENÜZ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Geçtiğimiz günlerde 30 Türk lirasına kadar yükselen motorin fiyatlarına iki haftada toplamda 5,44 liralık indirim gelişmişti. 25 kiranın altına yeniden gerileyen motorin yapılan son 84 kuruşluk zamla birlikte tekrar 25 liranın üstünü gördü.

Şu anlık ise motorinde herhangi bir fiyat değişikliğin olması beklenmiyor. Motorinin litre başına fiyatı İstanbul’da 25,37 lira, Ankara’da 25,48 lira ve İzmir’de ise 25,50 liradan satılıyor.

RESMİ TATİL İNDİRİMİN ÖNÜNÜ KESTİ

Benzin fiyatlarına gelen 86 kuruşluk indirim cuma günü yapılmıştı. Fakat resmî tatilin araya girmesi nedeniyle indirim pompalara yansıtılmadı. Cuma günü yansımayan indirim pazartesi günü pompaya 96 kuruş olarak yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 lira, Benzin litre fiyatı 23,66 lira ve LPG litre fiyatı 10,52 lira

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,49 lira, Benzin litre fiyatı 23,76 lira ve LPG litre fiyatı 10,84 lira

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 lira, Benzin litre fiyatı 23,78 lira ve LPG litre fiyatı 10,64 lira