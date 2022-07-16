Denizbank duyurdu! 20.000 TL ve Üzerinde nakit isteyenler için başvuru yapmak çok basitleşti! SMS atarak ödeme alın!

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 20.000 TL ve üzerinde nakil isteyen kişilere uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanacaktır. Denizbank 20.000 TL'ye kadar başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır.

Nakit ihtiyacınız olması durumunda kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 20000 TL 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Sms ile de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasına katılacak olan kişilere banka 5 dakka içerisinde sonuç verecek ve cep telefonları üzerinden atılan ücretli mesaj sonrasında ne kadar kredi onay aldığınızı görebileceksiniz.

DENİZBANK 20.000 TL KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS ile yapabilirsiniz. Sms ile cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler Kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 32 80 numarasına gönderebiliyor.

Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz bu mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar, en yakın DenizBank şubesine giderek kredi kullanımı gerçekleştirebilir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak ve 36 ay vadeli olarak 20.000 TL gelir belgesiz olarak verilecektir.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, ayrıca internet sitesi üzerinden de kredi kampanyasına katılarak da işlemlerini yapabilmektedir. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedirler. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında kız, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere acil nakit kredi imkanı sağlamaktadır.