Uzun süren savaş sonrasında yeniden toparlanma sürecinde olan Suriye’de maaşlara %100 oranında zam yapıldı. Bu maaş zammından devlet memurları ve emekliler yararlanacak. Aynı zamanda askeri personeller ve devlet müteahhitleri de zamdan yararlanma hakkı elde edecek.

Yapılan zam, Aralık 2021 tarihinden bu yana bir ilk olarak değerlendiriliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye parasının Dolar karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle memur ve emekli maaşlarının artırılmasına karar verdi. Ülkede asgari ücrete de zam yapıldı. Ancak elde edilen verilere göre asgari ücret, temel gıda ihtiyacının yalnızca üçte birinin satın alınmasına imkân veriyor.

AKARYAKIT TEŞVİKLERİ AZALTILDI

Suriye Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre benzin teşvikleri kaldırıldı. Akaryakıt için verilen teşviklerin ise kısmen kaldırılması söz konusu oldu. Yapılan düzenleme sonrasında benzinin litre fiyatı 3000 Suriye lirasından 8000 Suriye lirasına çıktı. Fuel oil fiyatı 700 Suriye lirasından 2000 Suriye lirasına yükseldi.

Ekonomistler tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye hükümeti, teşvikleri ödeyemeyecek halde olduğu için kaldırdı.

AYLIK ASGARİ ÜCRET 185 BİN 940 SURİYE LİRASI

Ülkede ödenen aylık asgari ücret tutarı 185 bin 940 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücret tutarı yaklaşık olarak 21,76 dolara denk geliyor. Piyasa kuru açısından ele alındığında 12,40 dolarlık bir tutar ortaya çıkıyor.

Asgari ücrette meydana gelen artışın, ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığı belirtildi. Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücret, beş kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyacının üçte birini karşılamaya yetiyor.

Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşları da arttı. Suriye’de yaşayan kişiler, ekonomik koşullardan dolayı zorluk çekiyor. Suriye yönetimi yaşanan zorluklardan ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımları sorumlu tutuyor. Ancak ABD tarafından yapılan açıklamalarda, yaptırımların insani yardımlara engel olmadığı belirtildi.