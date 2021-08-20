Suriye Hava Savunması, İsrail'in Şam'daki Saldırısına Karşı Çıktı

Suriye ordusundan bir kaynak yaptığı açıklamada, "İsrail düşmanı bu akşam Lübnan'ın güneydoğusundaki Beyrut yönünden füze patlamalarıyla bir hava saldırısı gerçekleştirdi" ve "Şam şehri ve civarındaki bazı noktaları ve Humus şehrini hedef aldı" dedi. ".

İsrail ordusu, Suriye'de bildirilen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Beyrut ve çevresinde uçak sesleri duyulabiliyordu.

Lübnan Savunma Bakanı Zeina Akar, saldırıyı kınayarak, "Lübnan hava sahasını alçak irtifada açıkça ihlal ederek vatandaşlar arasında paniğe neden olduğunu" söyledi.

Saldırının, 2006 Lübnan savaşını çözmek için BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini söyledi ve BM'ye İsrail'i Lübnan hava sahasını kullanarak Suriye'ye hava saldırıları düzenlemesini engelleme çağrısında bulundu. Akar, Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunduğunu söyledi.

Suriye'den yapılan açıklamada, hava savunmasının "saldırganlığın füzeleriyle karşı karşıya kaldığı ve çoğunu vurduğu ve saldırganlığın sonuçlarının şu anda denetlendiği" belirtildi.

Genel Müdür Yardımcısı Fadi Alhassan, Lübnan'ın sivil havacılık otoritesi için hava saldırısı sırasında Abu Dabi'den gelen Lübnanlı Orta Doğu Havayolları'na ait bir uçağın Beyrut'a inmeden önce Suriye hava sahasında yaklaşık 10 dakika beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Şam sakinleri, 15 dakikalık bir zaman diliminde apartmanları sallayan en az beş yüksek sesli patlama duyduklarını bildirdiler. Füzelerin Lübnan üzerinden ateşlendiği ortaya çıktı ve Suriye'deki hedefleri vurmadan önce gökyüzünde uçuştuklarını duyan sakinleri sarstı.

Suriye'deki askeri operasyonları hakkında nadiren yorum yapan İsrail'den hemen bir yorum gelmedi. Ayrıca herhangi bir can kaybıyla ilgili acil bir rapor da yoktu.

İsrail, Suriye'nin iç savaşı sırasında Suriye'nin içinde, Suriye hükümet güçleriyle birlikte savaşan Lübnan'ın İran destekli Hizbullah militan grubuna bağlı olduğuna inanılan şüpheli silah sevkiyatlarına karşı yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu tür işlemleri nadiren kabul eder veya tartışır.

Bu haftanın başlarında, Suriye devlet medyası İsrail'in Salı günü geç saatlerde güney Suriye'ye belirsiz bir askeri konumu hedef alan bir füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.