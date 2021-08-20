Taliban, Protestolar Kabil'e Yayılırken Afgan Birliğine Çağırdı

Taliban, İslamcı grubun ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana ilk Cuma namazlarını kıldıklarında Afganistan imamlarını birlik çağrısında bulunmaya çağırdı, çünkü devralmaya karşı protestolar Perşembe günü başkent Kabil de dahil olmak üzere daha fazla şehre yayıldı.

Bir görgü tanığı, Taliban militanlarının doğudaki Esadabad kentinde bir kalabalığa ateş açması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi. Başka bir görgü tanığı, Kabil'deki bir mitingin yakınında silah sesleri olduğunu bildirdi, ancak bunların Taliban'ın havaya ateş açtığı ortaya çıktı.

Afganistan'ın 1919'da İngiliz kontrolünden bağımsızlığını kutladığı gün, bir sosyal medya videosunda Kabil'de siyah, kırmızı ve yeşil ulusal bayraklar sallayan bir erkek ve kadın kalabalığı görülüyordu.

"Bayrağımız, kimliğimiz" diye bağırdılar.

Başka yerlerdeki bazı protestolarda medya, insanların Taliban'ın beyaz bayrağını yırttığını bildirdi.

Bir Taliban sözcüsü yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Bazı gösteriler küçüktü, ancak ülkeden kaçmak isteyen binlerce insanın çaresiz mücadelesiyle birleştiğinde, Taliban'ın yönetimde karşılaştığı zorluğun altını çiziyorlar.

Bir NATO ve bir Taliban yetkilisi, Kabil'de büyük ölçüde sakin olduğunu, ancak havaalanında ve çevresinde 12 kişinin öldüğünü söyledi.

ABD ordusu, 5 bin 200'den fazla Amerikan askerinin, tesisin çok sayıda kapısının açık olduğu Kabil havaalanını koruduğunu ve bazı Afgan vatandaşları da dahil olmak üzere diplomatlar ve sivillerin tahliye operasyonunun güvenliğini sağlamak için ABD savaş uçaklarının şehrin üzerinde uçtuğunu söyledi.

ABD ve diğer yabancı birlikler geri çekilirken, Taliban Afganistan'ı hızla fethetti, kendi liderlerini bile şaşırttı ve birçok yerde iktidar boşlukları bıraktı.

Taliban Cuma namazından önce birlik çağrısında bulunarak imamları insanları Afganistan'dan ayrılmamaya ikna etmeye çağırdı.

Pazar günü Kabil'i ele geçirmesinden bu yana Taliban, barış istediğini, eski düşmanlarından intikam almayacağını ve İslam hukuku çerçevesinde kadın haklarına saygı duyacağını söyleyerek daha ılımlı bir yüz sergiledi.

1996-2001 yılları arasında iktidardayken kadın haklarını ciddi şekilde kısıtladılar, halka açık infazlar düzenlediler ve eski Budist heykellerini havaya uçurdular. 2001 yılında ABD öncülüğündeki bir işgalde devrildiler.