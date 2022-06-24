Surinam, Kudüs Büyükelçiliği İnşa Etme Konusunda Geri Adım Attı

Surinam cumhurbaşkanı, bütçe kısıtlamalarını öne sürerek Kudüs'te bir büyükelçilik inşa etme konusundaki tartışmalı taahhüdünden geri adım attı.

Güney Amerika ülkesi , büyükelçiliğini Kudüs'e yerleştirerek ABD, Honduras, Guatemala ve Kosova'yı takip edecekti ; bu kararlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak gören Filistinlileri öfkelendirdi.

Surinam Cumhurbaşkanı Chandrikapersad “Chan” Santokhi Perşembe günü Ulusal Meclis'e ülkenin büyükelçiliği inşa etmek için parası olmadığını söyledi ve geçen ay yapılan ve bazı milletvekillerinin eleştirilerini çeken bir duyuruyu geri aldı.

Cumhurbaşkanı, “İsrail'de Surinam büyükelçiliği kurmak için bir bütçe yok” dedi.

İsrail , 1967 Ortadoğu savaşında Doğu Kudüs'ü ele geçirdi ve ilhak edilen kısım da dahil olmak üzere şehrin tamamını başkenti olarak görüyor. İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhakı uluslararası toplum tarafından büyük ölçüde tanınmıyor.

Surinam, Mart ayında İsrail'e yerleşik olmayan bir büyükelçi olan Stevanus Noordzee'yi atadı.

Santokhi, Noordzee'nin "Surinam'dan işbirlikçi ilişkiye hizmet etmeye, desteklemeye ve madde vermeye devam edeceğini" söyledi.

Santokhi, İsrail'de gelecekte bir büyükelçilik kurulması olasılığını dışlamadı, ancak ülkenin "[dışişleri bakanından] bir rapor alması ve bulguların ve tavsiyelerin ne olduğunu görmesi ve buna dayalı olarak takip adımları atması gerektiğini söyledi. "

Uluslararası mutabakata aykırı olarak, eski ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2017'de Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanındığını açıklamış ve Mayıs 2018'de ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı .

Başkan Joe Biden yönetimi, büyükelçiliği, çoğu ülkenin büyükelçiliklerinin bulunduğu Tel Aviv'deki önceki yerine iade etme planının olmadığını söyledi.

Küçük bir Yahudi cemaatine sahip olan Surinam'ın yaklaşık yüzde 14'ü Müslüman nüfusa sahip.