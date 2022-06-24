Bankamatik Kartı Kullananlar Dikkat! SON gün 30 Haziran

Bankamatik kartı kullanıyorsanız ve bankalardan Acil para ihtiyacınız varsa sizleri kredi kampanyası yapan Akbank üzerinden 30 Haziran tarihine kadar başvuru yapmanız durumunda 10.000 TL gelir belgesiz kredi kullanabileceksiniz. Akbank önce sosyal medya hesaplarından Daha sonra da kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 30 haziran'a kadar kendi bankası'nda hesabı olan ve bankamatik kartı kullanılan vatandaşlara hemen onay vererek ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de Akbank şubelerine gitmeden akbank'ın internet bankacılığını kullanarak hem bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat yapabilir hem de ihtiyacınızın olması durumunda 10.000 TL'ye kadar düşük faizle gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacak olan bu banka Akbank direkt uygulaması kullanan kişilere öncelik tanımaktadır.

36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak da ihtiyaç kredisi alabilecek onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde Akbank direkt uygulaması üzerinden kendi banka hesabınıza ve bankamatik hesabınıza yatırabileceksiniz.

Akbank yapmış olduğu bu kredi kampanyası haricinde de kendi bankasından emekli maaşı alan ve çalışan maaşı alan kişilere de ihtiyaç kredisi imkanından faydalandırarak daha yüksek limitlerde 30 Haziran tarihine kadar düşük faizlerde kredi vereceğini açıkladı.

Banka şubelerine giderek veya Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar Kredi başvurularına cep telefonları üzerinden atacakları mesaj ile de öğrenebiliyor. Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndererek akbank'ın düşük faizli kredi kampanyasına katılın ve ne kadar onay aldığınızı hemen mesaj ile öğrenin.