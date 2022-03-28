Mezdeke Aynur Cinayetinden 6 Yıl Sonra Sim Kart Detayı Ortaya Çıktı

Yeni bir ekibe Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un cinayeti hakkında dosyanın verildiği öğrenildi ve yeni bir bilgiye ulaşıldı. Aynur Kanbur’un bundan daha önce 3 defa Tübitak'a gönderilen fakat açılamayan cep telefonu için 6 sene sonra farklı bir teknikle açıldığı öğrenildi ve gerçekleşen bu yöntemde SIM kartının açılabileceği belirtildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Mezdeke Aynur Cinayetinin çözülüp çözülemeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı.

1990'lı senelerin ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur Şişli ilçesinde bulunan evinde öldürülmüştü. Söz konusu cinayet hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi ve cinayet için İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın faili meçhul dosyalarının tekrardan incelenmesine talimat vermesi üzerine rafa kaldırılan dosyaların yeniden incelemeye alındığı biliniyordu. Tekrardan incelemeye alınan dosyalar arasında 24 Mart 2016 tarihinde Aynur Kanbur öldürülmesi olayı da yer alıyordu.

Cinayet büro amirliğinde bulunan en tecrübeli ekibe dosya verildi ve 6 senedir çözülemeyen cinayet hakkında detaylar titiz bir şekilde incelenmeye başlandı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Ekipler ilk olarak dosyada gözden kaçan ya da yapılamayan herhangi bir çalışmanın olup olmadığını araştırdı ve yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Daire kapısında Aynur Kanbur’u tam olarak 8 kurşun ile öldüren katil zanlısının güvenlik kamera görüntülerine de bir süre önce ulaşılmıştı ve bu görüntülerde katil zanlısının metrobüs durağından çıkması ardından Aynur Kanbur’un evine doğru yürüdüğü görülüyordu. Bu olay ardından 5 kilometre daha yürüyen katil zanlısı Beşiktaş'ı ulaştığında ise izini kaybettirmeyi başarmıştı. Diğer taraftan zanlının kimliği hakkında ise hiçbir ipucu elde edilememişti ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. 6 sene sonra açılan SIM kart Siber Şube Müdürlüğü'ne gönderildi ve inceleme altına alındı.