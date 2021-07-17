Süphan Dağı Nerede, Süphan Dağı'na Nasıl Gidilir?

Ülkemizin en büyük dağlarından bir tanesini oluşturan Süphan Dağı Türkiye'nin yanı sıra dünyada da oldukça ünlüdür. Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olma niteliğine sahip olduğu bilinen Süphan Dağı'nın son püskürtmesine bakıldığı zaman ise milattan önce 8050 senesinde olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Sönmüş bir dağ şeklinde olan Süphan Dağı hakkında uzmanlar yeniden aktif hale gelebileceğini söylemiştir.

Ülkemizin Doğu Anadolu bölümünde bulunan Süphan Dağı'nın Van Gölü'nün Kuzey bölümünde kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Dağa çıkabilmeyi isteyen ziyaretçilerin ise ilk olarak Adilcevaz yetkililerinden izin almaları gerekmektedir. Süphan Dağı'na çıkmak isteyen vatandaşların genel olarak yaz mevsiminde tercih ettiği de dikkat çekmektedir.

Gezilecek yerler bakımından ise Süphan Dağı’nda tarihi Kırklar Mezarlığı yer almaktadır. Kırklar Mezarlığı şeklinde alınmakta olan bu mezarlıkta 40 adet şehit mezarı bulunur ve kurulmuş olan bu tarihi mezarlık da görülmesi gereken yerler arasında kalmaktadır.

Sönmüş olan bir volkanik da özelliğiniz sahip olan Süphan Dağı'nın en üst bölümünde lavlardan meydana gelmiş olan 1 kilometre uzunluğuna sahip bir tümsek vardır. Dünya üzerinde en yüksek olan dağlar ile karşılaştırıldığı zaman oldukça küçük bir dağ olarak ortaya çıkan Süphan Dağı Türkiye'nin ise en yüksek 3. olma niteliğine sahiptir.

Yüksekliği sebebi ile dağcılar genel anlamda Güney ve Doğu yamaçlarını seçmektedir. Bunun yanı sıra tırmanmayı isteyen dağcıların Aydınlar Köyü üstünden tırmanmaya başlamaları uygun görünmektedir. Bunun yanı sıra Güney bölümünden tırmanmaya başlayan ziyaretçilerin Harmantepe köye üzerinden tırmanmaya başlamaları tavsiye edilmektedir.

Bitlis'in bir ilçesi olan Adilcevaz sınırları içerinde yer almakta olan Süphan Dağı Türkiye'nin 3. büyük bir dağı konumundadır. Van Gölü manzarası ve görkemli görüntüsü ile ziyaretçiler tarafından sık sık tercih edilen bu bölge oldukça ilgi çekicidir. Bölgeye gelen ziyaretçiler şahsi araçları ile tabelaları takip ederek bahsedilen dağa kolay bir şekilde ulaşabilir.