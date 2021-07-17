Hadise, Mehmet Dinçerler ile Anıldıktan Sonra Tatiline Devam Etti

Başarılı Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta iş İnsanı Mehmet Dinçerler ile görüntülenmiş ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktalayan Hadise, kısa bir süre ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile kameralara yansıması sonrasında merak konusu olmuş ve araştırılmıştı. Adının aşk dedikodularına karışması hakkında suskunluğunu koruyan ünlü isim Bodrum tatiline devam etti ve çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

İş İnsanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırmıştı ve sosyal medya hesabında oyuncu ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Son olarak Ege koylarında tatiline devam eden başarılı sanatçı çektiği fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz hafta iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bodrum'da görüntülenen ve sosyal medyada fotoğrafları yayınlanan ünlü şarkıcı tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Yapmış olduğu kombini ile dikkat çeken ünlü isim, hasır şapkası, aksesuarları ve güneş gözlüğü ile kamera karşısına geçti. Yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim sosyal medyada gündem oldu.

12,8 takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderirsin altına “mutlu hafta sonları” şeklinde bir not yazan ünlü şarkıcı, kural bozarak paylaşımını da yorumlara açtı. Yorumları açılan gönderiye çok sayıda beğeni dolu yorumlar yapılırken ünlü şarkıcının bu hamlesi de dikkat çekti.

Yaklaşık olarak 8 gün önce Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise Bodrum'da bulunan bir mekanda iş insanı ile samimi bir şekilde görüntülenmiş ve ikilinin keyifli halleri sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmıştı.

Mehmet Dinçerler ise önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılmış ve aşk hayatı hakkında yorum yapmayacağını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.