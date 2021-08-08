Süper Mutant Uyarısı Yapıldı! Doktorların En Büyük Korkusu

Koronavirüs salgınında süper mutant uyarısında bulunan Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Doktorların en büyük korkusunun virüsün bulaştığı sırada süper mutant ismi verilen daha agresif ve bulaşıcı hale gelen bir mutasyona dönüşmesi olduğunu söyledi. Bu durumun henüz tespit edilmemiş olması hakkında bilgi paylaşan Dr. Ahmet İnal, bu şekilde bir ihtimalin bulunduğunu da ifade etti. Vatandaşlara bu konuya dikkat etmesi gerektiği hakkında uyarılarda bulunan İnal, açıklamaları ile dikkat çekti.

Pandemi döneminde son zamanlarda karşılaşılan Delta mutasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, önemli bilgileri paylaştı.

Vaka artışının sebebinin Türkiye'de delta mutasyonunun yayılması olduğunu ifade eden İnal, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra, bulaşıcılığın arttığı zaman koronavirüs vaka sayılarının da arttığı bilgisini paylaşan Dr. Ahmet İnal, Türkiye'de güncel olarak yayılmaya devam ettiğini söyledi. Koronavirüsün kişilere bulaştığı zaman daha agresif bir hale geldiğini ifade eden İnal, insanların birbirlerine virüsü bulaştırdığı zaman mutasyonların daha olumsuz bir şekilde karşılarına gelmesini sağlayabileceklerini açıkladı.

Bu sebeple maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerektiğini açıklayan Dr. Ahmet İnal, açıklanan kurallara uyulmadığı zaman vaka artışı ile karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti. Delta varyantının en önemli özelliğinin de bu olduğu bilgisini paylaşan İnal, çıkış yeri olan Hindistan'da büyük vakalarının görüldüğünü söyledi. Vaka sayısına bağlı olarak pozitif kişi sayısının artması ile beraber mutasyonların ortaya çıktığını söyleyen İnal, Hindistan'dan Türkiye'ye ve çeşitli ülkelere yayıldığını da söyledi. Bunun yanı sıra, Dr. Ahmet İnal, yapmış olduğu açıklamalarda Delta mutasyonda yeni semptomlar ile de karşılaşıldığını söyledi.