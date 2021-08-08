Balıkesir'de Korkunç Trafik Kazası! 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de meydana geldiği öğrenilen korkunç trafik kazası ile ilgili Valilik, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda 11 kişinin kaza bölgesinde yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. 4 kişinin de hastanede olmak üzere tam olarak 15 kişinin yaşanan kazada hayatını kaybetmesi üzüntüyle karşılandı. Ölüm haberinin yanı sıra 17 kişinin de yaralandığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

İlk incelemeler kaza yerinde gerçekleşti ve yolcu otobüsünün 95 kilometre hız ile viraja girdiği tespiti yapıldı. Yaklaşık olarak 40 metrelik fren izi olduğu tespitinin gerçekleşmesi ardından da Vali Hasan Şıldak, kaza sonrasında bölgede inceleme yaptı.

Vali Şıldak, kentte bulunan 5 hastaneye kaldırılan yaralılara da ziyaret gerçekleştirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayı yaralı olarak atlatan vatandaşların genel durumları hakkında bilgi veren Vali, iyi olan hastalar olduğu kadar durumu kötü olup ameliyata alınanların da olduğunu belirtti.

Kazanın yaşanma sebebi ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmadığı hakkında da bilgi paylaşan Vali Hasan Şıldak, bölgede viraj olduğunu da söyledi. Bu nedenle orayı dönemeyip yolcu otobüsünün devrilmesinin söz konusu olabileceğini ifade eden Vali Şıldak, kaza hakkında incelemelerin devam ettiğini de belirtti.

Balıkesir Valiliği'nin yapmış olduğu açıklamaya göre meydana gelen korkunç trafik kazasının saat 04.04 sıralarında gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün takla atması ardından 21 kişi yaralandı ve 15 kişi de yaşamını yitirdi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrasında yaralılar 112 Acil sağlık ekipleri tarafından 5 farklı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün doktorlar tarafından gerçekleşen tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı bilgisine ulaşıldı. Bununla birlikte 17 yaralının tedavi altına alındığı öğrenilirken kazada şoför olan Kerem Başol ile iki sürücü olan Cengiz Umut'un da yaşamını yitirdiği açıklandı. Toplam 32 kişinin bulunduğu otobüs hakkında incelemeler devam etmekte.