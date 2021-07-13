Super Mario 64 Oyunu, 1.5 Milyon Dolarla Açık Artırmada Rekor Kırdı

1996 kartuşu, Nintendo 64 konsolu için bir lansman başlığıydı ve en etkili erken 3D platform oyunlarından biriydi.

Müzayede evi, bu kadar iyi durumda "beşten az" kopya olduğunu söyledi.

Satış, sadece iki gün önce belirlenen orijinal bir Legend of Zelda kartuşu olan başka bir rekor kıran cüceyi gölgede bıraktı.

Bu orijinal Nintendo Entertainment System (NES) kartuşu Cuma günü 870.000 dolara satıldı ve kısaca dünyanın en pahalı oyunu oldu.

Oyun deneyiminin nadir olması nedeniyle hiçbir oyun satın alınmadı - Nintendo, Nintendo Switch konsolu için her ikisini de yeniden yayınladı.

Bunun yerine, nadir ticaret kartlarıyla aynı şekilde fiziksel hatıra olarak değere sahipler.

Super Mario 64 kartuşu, video oyunu koleksiyon şirketi Wata tarafından 9.8 A++ derecesinde derecelendirildi - yani hem mükemmele yakın durumda hem de mührü sağlam ve "yeni gibi".

Yüksek bir derecelendirme, yardımcı olmasına rağmen yüksek bir açık artırma fiyatını garanti etmek için yeterli değildir. Super Mario 64'ün aynı müzayedede 9.6 A++ derecesine sahip başka bir kopyası, nispeten uygun fiyatlı 13.200 $'a satıldı.

Ancak daha popüler oyunların daha nadir kopyaları en çok teklifi alıyor.

Super Mario 64, Nintendo 64 sistemi için en çok satan oyundu ve yaygın olarak video oyun tarihinde önemli bir oyun olarak görülüyor. Mario'nun yan kaydırma kökenlerinden farklı olarak üç boyuta ilk hamlesini işaret etti.

Birçok modern oyuncu, özellikle iyi yaşlanmadığını ve önemli kamera sorunlarına sahip olduğu düşünülse de, hala şimdiye kadar yapılmış en iyi video oyunları arasında sayılıyor. Satışın arkasındaki şirket olan Heritage Auctions, sonunda elde ettiği büyük fiyat karşısında şaşkına döndü.

Müzayede öncesinde, dikkatlerin çoğu nadir bulunan Zelda kartuşundaydı.

1988'deki The Legend of Zelda'nın 9.0 A mühürlü kopyası serideki ilk oyundu ve Nintendo'nun tüm kataloğunda en iyi performans gösteren ve eleştirmenlerce en çok beğenilenlerden biri olmaya devam etti.

Yüksek bir fiyata ulaşması bekleniyordu, çünkü bu kopya erken bir üretim çalışmasına aitti - bu onu şimdiye kadar yapılmış ilklerden biri haline getirdi. Heritage Auctions, bildiği kadarıyla, yalnızca bir önceki üretim kopyasının var olduğunun bilindiğini ve asla satışa sunulmayacağını söyledi.

"Bu kopya, herkesin gerçekçi olarak elde etmeyi umabileceği en eski mühürlü kopyadır" diye yazdı.

Birçoğu, milyonlarca kopya satan Mario kartuşunun bu kadar çok satmasına şaşırdığını ifade etti.