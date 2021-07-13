Küba’da Hükümete Karşı Yapılan Protestolarda Binlerce Kişi Tutuklandı

Medya ve muhalefet kaynakları, Küba'da on yıllardır adanın Komünist hükümetine karşı düzenlenen en büyük protestolara binlerce kişinin katılmasının ardından düzinelerce insanın tutuklandığını söylüyor.

Kübalılar, ekonominin çöküşü, gıda ve ilaç kıtlığı, fiyat artışları ve hükümetin Kovid-19'u ele alış biçimine kızdı. Protestolar önemli çünkü eleştirmenler muhalefet için sert cezalarla karşı karşıya.

Adanın başkanı, destekçilerini protestocularla "mücadele etmeye" çağırdı.

Pazar günkü protestolarda adı yalnızca Alejandro olanlardan biri BBC Mundo'ya şunları söyledi: "Yiyecek yok, ilaç yok, özgürlük yok. Yaşamamıza izin vermiyorlar."

Başkent Havana da dahil olmak üzere Küba'nın dört bir yanındaki gösterilerde protestocular "özgürlük" ve "kahrolsun diktatörlük" diye bağırdılar.

San Antonio'da ismi açıklanmayan bir protestocu BBC'ye "Korkmuyoruz. Değişim istiyoruz, daha fazla diktatörlük istemiyoruz" dedi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, hükümet karşıtı protestocular sivil giyimli polislerin yardım ettiği güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Sosyal medyadaki görüntüler, güvenlik güçlerinin bazı protestocuları gözaltına aldığını, dövdüğünü ve biber gazı sıktığını gösterdi. Ada genelinde internet kesintileri olduğu bildirildi ve güvenlik güçleriyle bir çatışmanın ardından Associated Press'ten bir fotoğrafçı yaralandı.

Nadir görülen huzursuzluğa yanıt olarak, Başkan Miguel Díaz-Canel bir televizyon yayınında ulusa seslendi ve kargaşadan ABD'yi sorumlu tuttu. 1962'den beri çeşitli şekillerde uygulanan Küba'ya yönelik sıkı yaptırımları "ekonomik boğulma politikası" olarak nitelendirdi.

Díaz-Canel, protestocuların ABD'nin ülkeyi istikrarsızlaştırmak için tuttuğu paralı askerler olduğunu söyledi ve destekçilerini dışarı çıkıp devrimi savunmaya çağırdı - Komünist yönetimin habercisi olan 1959 ayaklanmasına atıfta bulundu. "Savaş emri verildi - sokağa, devrimciler!" diyerek seslendi.

Latin Amerika'dan sorumlu üst düzey ABD diplomatı Julie Chung, Twitter'da "Küba'daki 'mücadele çağrılarından' derin endişe duyuyoruz" dedi.

Küba ile onlarca yıllık düşmanlık geçmişine sahip olan ABD, Kübalıların yanında olduğunu söyledi ve hükümettekileri şiddetten kaçınmaya ve halkını dinlemeye çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Küba halkı cesurca temel ve evrensel hakları savunuyor" dedi.

Hükümet karşıtı protestolar Havana'nın güneybatısındaki San Antonio de los Baños şehrinde bir gösteriyle başladı, ancak kısa sürede tüm ülkeye yayıldı.

Yürüyüşçülerin hükümete ve cumhurbaşkanına karşı sloganlar attığını ve değişim çağrısında bulunduğunu gösteren birçoğu sosyal ağlarda canlı olarak yayınlandı.

Sosyal medyadaki gönderiler, insanların polis arabalarını devirdiğini ve mallarını dövizle fiyatlandıran bazı devlete ait dükkanları yağmaladığını gösterdi. Birçok Kübalı için bu dükkanlar temel ihtiyaçları satın almanın tek yolu ama fiyatlar yüksek.