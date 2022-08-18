Şükran Ovalı Eski Günlere Döndü! Arkadaşları İle Bir Arada

İzmir'de 1985 senesinde dünyaya gelen başarılı oyuncu Şükran Ovalı sektöre Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimleri alarak adım atmıştı. Oyunculuk kariyerine 2006 senesinde başlayan ünlü isim dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde de oyunculuk performansı sergilemişti. Rol aldığı her proje ile geniş hayran kitlesinin desteği ile karşılaşan ünlü oyuncu Şükran Ovalı son olarak Yargı isimli hukuk temalı projede rol alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Şükran Ovalı bir ara dizi projelerini ara vermiş ve yalnızca küçük rollerde bulunarak sevenleri ile buluşmuştu. Bu sebeple ünlü oyuncunun hayranları Şükran Ovalı'yı çöp özlemiş ve ünlü ismi bir projede uzun süre boyunca izlemek istediklerini belirtmişti.

2016 senesi ardından Ufak Tefek Cinayetler isimli televizyon dizisi projesinde konuk oyuncu olan ünlü isim Şükran Ovalı, daha sonra Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılmış ve tek bölümde performans sergilemişti.

Yargı dizisinin kadrosuna ise 2022 senesi itibarıyla katılan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Bb gelişme ile hayranlarını çok mutlu etti ve özlem giderdi. Ekranlara Savcı Derya karakteriyle oldukça etkili bir dönüş yapan ünlü isim projeye önemli katkılarda bulundu. Yargı dizisi 1. sezonu ile ekranlarda fırtınalar estirmiş ve çok başarılı işlere imza atmıştı. Şükran Ovalı'nın yaz döneminde bir süre boyunca dinlenmesi ardından Cenazemize Hoş Geldiniz isimli sinema filminin kadrosunda yer aldığı ve daha sonra sete çıktığı öğrenilmişti.

Şükran Ovalı Yargı dizisinin 2. sezon çekimleri başlamadan önce söz konusu sinema filmi için sete çıkacak ve son hazırlıklarını gerçekleştirecek. Ekip arkadaşları ile okuma provasında bir araya gelen ünlü oyuncu, bu gelişme ile adından söz ettirdi. Filmin oyuncu kadrosunda Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Kubilay Aka gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunurken filmin senaryosu ise Gonca Vuslateri tarafından kaleme alındı.