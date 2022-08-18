Vakıfbank Halkbank ve 1 Banka Daha Başvuru Yapan Kişilerin Hesaplarına 70.000 TL Para Gönderiyor...

Kamu bankaları üzerinden yapılan yeni kredi kampanyasında 24 ay vadeli olarak vatandaşlara hızlı bir şekilde 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve isteyen kişilere de borç kapatma kredisi verileceği açıklandı.

Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda Ağustos ayı sonuna kadar yapacakları başvurularda, düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz 70000 TL'ye kadar kredi kullanmalarına olanak sağlanacaktır.

Kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecek ve banka şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyen kişiler de internet bankacılığını kullanarak bu bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.

70.000 TL KREDİ BAŞVURUSU

Vakıfbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 70000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere banka şubeleri üzerinden kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte başvuru yapma imkanı sunulmaktadır.

Devlet bankası olan Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için başlattığı kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişileri aynı gün içinde destek kredisi ödemesi vermektedir. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar, 70000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler getirebilmektedir. 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli, kullanacağınız kredilerin başvuruları, ayrıca banka şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi internet sitesi üzerinden de 7 24 yapılabilmektedir.

Kamu bankaları olan Vakıfbank haricinde, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi bankalardan da başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşteriler, 70000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde, ihtiyaç kredisi haricinde diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için borç transferi kredisi kullanabilmektedir. Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, bankaların resmi internet siteleri üzerinden güncel kredi faiz oranlarını öğrenerek, ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgilere de sahip olabilmektedirler.