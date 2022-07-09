Suikast Zanlısı Japon Shinzo Abe'yi Hedef Aldığını İtiraf Etti

Polis, Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin katil zanlısının, politikacıyı hedef aldığını itiraf ettiğini ve Abe'nin bağlantılı olduğuna inandığı bir örgüte karşı kin beslediğini söyledi.

Cinayetin işlendiği batı Nara bölgesindeki kıdemli polis memurları, Cuma günü şüpheliyi el yapımı bir silah kullandığını söyleyen 41 yaşındaki işsiz Tetsuya Yamagami olarak adlandırdı.

Bir memur gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, zanlının iddiası ve şu anda analizlerimiz devam etse de [silahın] görünüşte el yapımı olduğunu belirledik" dedi.

Polis, şüphelinin bahsettiği "belirli örgütün" gerçekten var olup olmadığının net olmadığını ve soruşturmaların devam ettiğini, ancak birkaç Japon medya kuruluşunun örgütü dini bir grup olarak tanımladığını söyledi.

Yamagami olay yerinde iki fıçıya sahip gibi görünen büyük, kutu şeklinde siyah bir nesne tutarken görüntülendi.

Koruyucu giysiler giyen memurlar, saat 17.00'den sonra şüphelinin evini aramaya başladı ve "el yapımı silah benzeri birkaç eşyaya" el koydu.

Polise “gerçek anlamda” hitap eden şüpheli, memurlara 2002'den itibaren üç yıl boyunca Japon Donanması Deniz Öz Savunma Gücü için çalıştığını, ancak bu iddiaların da soruşturma altında olduğunu söyledi. Yetkililer, Yamagami'nin polise Abe'nin ziyaretini internetten öğrendiğini de söylediğini söyledi.

Suikastın Cuma sabahı gerçekleştiği kampanya etkinliğinde güvenlikle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını araştırdıklarını da sözlerine eklediler.

"Sorunlar tespit edilirse uygun önlemleri alacağız."

Polis, şahsın tek başına hareket edip etmediğini araştırdıklarını söyledi.

'Yüksek bir patlama ve ardından duman'

Modern Japonya'nın en uzun süredir hizmet veren lideri Abe, Cuma günü parlamento seçimleri için kampanya yürütürken vurularak öldürüldü ve silahların sıkı bir şekilde kontrol edildiği ve siyasi şiddetin neredeyse düşünülemez olduğu bir ülkeyi şok etti.

67 yaşındaki Abe'nin Nara kentindeki silahlı saldırıdan yaklaşık beş buçuk saat sonra öldüğü açıklandı.

Abe, iki el silah sesi duyulduğunda bir tren istasyonunun dışında bir kampanya konuşması yapıyordu.

Güvenlik görevlileri daha sonra gri tişörtlü ve bej pantolonlu bir adamla uğraşırken görüldü.

Olay yerinde bulunan işadamı Makoto Ichikawa Reuters'e verdiği demeçte, "Gürültülü bir patlama ve ardından duman oldu" dedi.

"İlk atışta kimse ne olduğunu bilmiyordu ama ikinci atıştan sonra özel polis gibi görünen bir kişi onu yakaladı."