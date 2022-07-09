Ağ Kesintisi Kanada Genelinde Evleri, Bankaları ve İşletmeleri Vurdu

Kanadalı telekom devi Rogers Communications, saatlerce süren bir ağ kesintisi yaşadı, ülke genelinde işletmeler, bankalar ve acil servisler için hizmetleri kesintiye uğrattı ve Kanadalıları internet erişimi bulmak için uğraşmaya zorladı.

Müşteriler Cuma günü alternatif ağlara erişmek için kafelerde ve halk kütüphanelerinde toplanırken, finans kurumları otomatik makinelerden nakitsiz ödeme sistemlerine kadar her şeyde sorun olduğunu bildirdi.

Rogers, Kanada'nın doğu kıyısında öğleden hemen önce (16:00 GMT) yaptığı açıklamada, "Şu anda kablolu ve kablosuz ağlarımızda bir kesinti yaşıyoruz ve teknik ekiplerimiz hizmetleri olabildiğince çabuk eski haline getirmek için çok çalışıyor" dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde, "ilerleme kaydettiğini" söyledi , ancak müşterilerin hizmetlerin tam olarak ne zaman geri yüklenmesini bekleyebileceklerini tam olarak söylemedi. “Hizmetlerin ne zaman tekrar çevrimiçi olacağı da dahil olmak üzere sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Eleştirmenler, kesintinin Kanada'nın telekom endüstrisinde daha fazla rekabete ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi; Kanadalı müşteriler, pazarın çoğunu yalnızca birkaç şirket kontrol ettiği için dünyadaki en yüksek cep telefonu ve internet fiyatlarından bazılarını ödüyor.

Yaklaşık 10 milyon kablosuz abonesi ve 2,25 milyon perakende internet abonesi bulunan Rogers, Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario'nun lider servis sağlayıcısıdır. Rogers, Bell Canada ve Telus ülkedeki pazarın yüzde 90'ını kontrol ediyor.

Kanada federal sanayi bakanı Francois-Philippe Champagne, ekibinin kesinti hakkında Rogers ile temas halinde olduğunu ve durumu yakından izlediğini söyledi.

Açıklamada , "Bu sorunun bir an önce çözülmesinin ve şirketin etkilenenlere doğrudan ve hızlı bir şekilde iletişim kurmasının ne kadar önemli olduğunu dile getirdik" dedi .

Bir dizi kaynaktan gelen durum raporlarını derleyerek kesintileri izleyen Downdetector, sabah 4:30'dan (08:30 GMT) başlayan kesinti raporları gösterdi ve sabah 7'ye (11:00 GMT) kadar 20.000'den fazla kullanıcıya ulaştı.

Ağ kesintilerini izleyen başka bir grup olan Netblocks, Cuma sabahı Kanada'nın ağ bağlantısının yaklaşık dörtte birinin kesildiğini söyledi .

Kanada genelinde polis, ülkenin en büyük şehri Ottawa ve Toronto da dahil olmak üzere, ülke çapındaki kesintinin bazı arayanların 911 çağrıları aracılığıyla acil servislere ulaşmakta zorluk çekmesine neden olduğunu söyledi.