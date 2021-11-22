Sudan'ın Eski Başbakanı Hamdok Demokrasiye Giden Bir Yol Vaat Ediyor

Göreve yeni atanan Sudan Başbakanı Abdulla Hamdok, askeri darbeden yaklaşık bir ay sonra ülkeyi demokrasi yolunda yönetecek nitelikli profesyonellerden oluşan bir “teknokratik hükümet” kurma sözü verdi.

25 Ekim'de ordu tarafından görevden alınan, ancak Pazar günü Sudan'ın üst düzey generaliyle sivil yönetime geçişi yeniden tesis etmek için bir anlaşma imzaladıktan sonra geçici başbakan olarak göreve iade edilen Hamdok, Al Jazeera ile yaptığı özel bir röportajda, yeni hükümetin bağımsız olacağını söyledi.

Hamdok, şu anda kurulmakta olan kabinenin “demokrasiye geçişi ve ilgili yükümlülüklerini” tamamlamak için Haziran 2023'e kadar bir anayasa konferansı kurmaya ve seçimler düzenlemeye odaklanacağını söyledi.

General Abdel Fattah al-Burhan ile siyasi anlaşmayı imzaladıktan saatler sonra, "Seçimlerin en az bir tam yıl süreceğini ve bir buçuk yıl sürebileceğini hepiniz biliyorsunuz" dedi.

Hamdok haftalardır ordu tarafından ev hapsinde tutuluyordu. Ordu ayrıca kabinesini feshetti ve uzun süredir hükümdar olan Ömer el-Beşir'in 2019'da popüler olarak devrilmesinden sonra kabul edilen bir güç paylaşımı anlaşması kapsamında üst sıralarda yer alan bir dizi sivili tutukladı.

Hamdok ile ordu arasında Pazar günü Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayında imzalanan 14 maddelik anlaşma, darbe sırasında gözaltına alınan tüm siyasi mahkumların serbest bırakılmasını da sağlıyor ve 2019 anayasa bildirgesinin siyasi geçişin temeli olmasını şart koşuyor.

Darbe uluslararası eleştirilere hedef oldu. Sudanlılar, ülkenin demokrasiye kırılgan geçişini alt üst eden askeri darbeden bu yana topluca sokaklara dökülüyor. Güvenlik güçleri darbe karşıtı göstericileri dağıtmak için zaman zaman gerçek mermi kullandığından, darbeden bu yana polisle çıkan çatışmalarda en az 41 kişi öldü. Hamdok, işlenen cinayetler ve ihlaller hakkında bağımsız bir soruşturma başlatma sözü verdi ve anlaşmanın "daha fazla kan dökülmesini önlemek" için imzalandığını söyledi.

Hamdok, Al Jazeera'ya, anlaşmanın başbakanın "mutlak özgürlük ve baskı olmadan" bağımsız ve teknokratik bir hükümet kurma "gücü ve yetkisine" sahip olmasını sağladığını söyledi.

Ancak, gelecek hükümetin ne kadar yetkiye sahip olacağı belirsizliğini koruyor.

Kabine bakanlarının atanması, başkanlığını Burhan'ın yaptığı Egemen Konsey tarafından onaylanmalıdır. Demokrasi yanlısı aktivistler Pazar günkü anlaşmayı reddettiler ve ordu karşıtı mitingleri artırma sözü verdiler. Ayrıca orduyla her türlü müzakereyi veya ortaklığı reddettiler. Gücü orduyla paylaşan Özgürlük ve Değişim Güçleri (FFC) sivil koalisyonu, silahlı kuvvetlerle herhangi bir anlaşmayı tanımadığını söyledi.

Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPA) Pazar günü de siyasi anlaşmayı reddetti. Pek çok kişi gelişmeye katılmasa da Hamdok, omuzlarına yüklenen “sorumluluklar” tarafından yönlendirildiği için anlaşmayı imzaladığını söyledi.

“Kararımı verdim ve bu siyasi anlaşmayı imzaladım, ancak insanların hırsları ve özlemleri çok daha yüksek olduğu için birçok kişinin buna katılmayacağını, itiraz edebileceğini veya reddedebileceğini biliyorum” dedi. Eski BM ekonomisti, geçiş döneminin ötesinde lider bir figür olarak kalmak için herhangi bir "kişisel hırsı" olmadığını ve belirli bir partiye veya gruba katılmakla ilgilenmediğini söyledi.