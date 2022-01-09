Sudan'da Askeri Yönetime Karşı Düzenlenen Protestoda En Az Bir Kişi Öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'da, 11 hafta önceki darbenin ardından askeri yönetimi reddeden mitinglere binlerce kişinin katılmasıyla güvenlik güçleri protestoyu dağıtırken en az bir gösterici hayatını kaybetti.

25 Ekim'de ordu komutanı General Abdülfettah el-Burhan liderliğindeki darbe, uzun süredir hükümdar olan Ömer El Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından özenle kurulan ordu ve siviller arasındaki güç paylaşımı geçişini raydan çıkardı.

Pazar günü demokrasi yanlısı protestocular, insanların orada ve El Beşir'i dışarı çıkmaya zorlayan kitlesel gösterilerin merkez üssü olan ordu karargahında bir araya gelmesini engellemek isteyen barikatların ortasında cumhurbaşkanlığı sarayına doğru ilerlerken güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz attı.

Sağlık görevlileri, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale etmesi sonucu en az bir kişinin öldüğünü söyledi.

Bağımsız bir sağlık çalışanları grubu olan Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi (CCSD), 26 yaşındaki bir adamın boynuna göz yaşartıcı gaz kapsülü tarafından vurulduktan sonra öldürüldüğünü söyledi.

Protestocular Hartum'un ikiz şehri Omdurman'ın yanı sıra kuzey Hartum'da da yürüdüler.

Omdurman'dan bildiren El Cezire'den Mohamed Vall, yoğun güvenlik varlığına rağmen kalabalıkların toplanmaya başladığını söyledi.

“Hartum'un merkezinde binlerce protestocuya karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Başkanlık sarayına doğru yürüyorlardı. Saraya ulaşmaya çalıştılar ama her zamanki gibi başaramadılar. Güvenlik güçlerini geri püskürttüler” dedi.

“Omdurman'da kalabalık toplanıyor. Programın gerisindeler. Genellikle erken başlarlar. Onlar da Hartum'un merkezine doğru yürümeye çalışıyorlar. Oraya ulaşmak için güvenlik güçleri tarafından kapatılmış ve insanlı olan köprüleri geçmeleri gerekecek. Güvenlik güçleri çok sayıda onları bekliyor” dedi.

Sağlık görevlilerine göre, Sudan'ın bağımsızlık sonrası tarihindeki birkaç güç gaspından biri olan darbeden bu yana protestolar, en az 60 kişiyi öldüren bir baskıyla karşılandı.

Yetkililer, protestoculara karşı koymak için gerçek mühimmat kullanıldığını defalarca reddetti ve genellikle “barışçıllıktan sapan” gösteriler sırasında düzinelerce güvenlik personelinin yaralandığında ısrar ediyor.

Beyaz önlüklü sağlık görevlilerinin, önceki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin hastanelere ve tıbbi tesislere baskın yapmasını protesto etmek için Pazar günkü mitinglere katıldıkları görüldü.

Protesto hareketine bağlı Sudan Doktorlar Merkez Komitesi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin bu tür tesislere yönelik "saldırıları" listeleyen ve şikayet eden Birleşmiş Milletler yetkililerine bir muhtıra sunacağını söyledi. Geçen hafta, Sudan'ın sivil Başbakanı Abdalla Hamdok, ülkenin "hayatta kalmasını tehdit eden tehlikeli bir yol ayrımında" olduğunu söyleyerek istifa etti.

Ekim darbesinde hükümetiyle birlikte görevden alındıktan sonra, görevine ancak 21 Kasım'da geri dönmüştü. Cumartesi günü BM, krizi çözmek amacıyla Sudanlı kilit paydaşlar arasındaki görüşmeleri kolaylaştıracağını söyledi.

Ancak El Beşir'e karşı protestolara öncülük eden ve geçiş hükümetinin ayrılmaz bir parçası haline gelen sivil ittifak olan Özgürlük ve Değişim Güçleri (FFC), BM girişimi hakkında "herhangi bir ayrıntı" almadığını söyledi.

Pazar günü, Beşir karşıtı protestolarda benzer şekilde etkili olan Sudanlı Profesyoneller Derneği, BM tarafından kolaylaştırılan görüşmeleri tamamen “reddettiğini” söyledi.

SPA'dan yapılan açıklamada, "Sudan krizini çözmenin yolu, darbeci askeri konseyin tamamen devrilmesi ve üyelerinin savunmasız [ve] barışçıl Sudan halkına karşı işlenen cinayetler nedeniyle adalet önüne teslim edilmesiyle başlar" dedi.

Al-Burhan, Ekim ayındaki askeri darbenin “darbe olmadığını”, sadece “Sudan geçişinin gidişatını düzeltmek” anlamına geldiğinde ısrar etti. BM Güvenlik Konseyi, Sudan'daki son gelişmeleri görüşmek üzere Çarşamba günü toplanacak.