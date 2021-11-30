Sudan Güvenlik Güçleri Hartum'daki Protestoculara Göz Yaşartıcı Gaz Attı

Sudan güvenlik güçleri, geçen ayki darbenin ardından on binlerce kişinin askeri yönetime karşı yürüdüğü başkent Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında demokrasi yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz attı.

Salı günkü miting, sivil siyasi gruplar ile ordu arasındaki ortaklığı sona erdiren geçen ayki darbeden bu yana askeri yönetime karşı muhalefetin en son gösterisiydi.

Ağır silahlı polis güçleri Hartum'un merkezine gitti, göz yaşartıcı gaz sıktı ve saraydan yaklaşık bir kilometre uzakta toplanıp ana yolu kapatarak ve "Askerler, kışlaya geri dönün" sloganları atan protestocuları kovalamaya başladı.

Diğer protestolar Port Sudan, Kassala, Nyala ve Atbara gibi şehirlerde gerçekleşti.

Ordu şefi General Abdel Fattah al-Burhan 25 Ekim'de güvenlik güçleri sivil Başbakan Abdalla Hamdok da dahil olmak üzere düzinelerce politikacıyı gözaltına alırken ülkenin geçiş hükümetini feshetti.

Bununla birlikte, uluslararası kınama ve kitlesel protestoların ardından, el-Burhan, ülkenin ordunun siyasete müdahalesine karşı olan demokrasi yanlısı hareketi tarafından eleştirilen 21 Kasım tarihli bir anlaşmayla Hamdok'u eski durumuna getirdi.

'İhanet'

Sağlık görevlileri, güvenlik güçlerinin haftalarca süren darbe karşıtı gösterileri bastırmaya çalışırken, direniş komitelerinin Hamdok'un ev hapsinden serbest bırakılması ve geçen hafta görevine dönmesinden sonra bile örgütlenmeye devam etmesi nedeniyle düzinelerce insanın öldürüldüğünü söylüyor.

Hartum'dan bildiren El Cezire'den Hiba Morgan, zırhlı araçların kalabalıkların başkanlık sarayına ulaşmasını önlemek için yerleştirildiğini söyledi.

Morgan, "İnsanlar hala kızgın" dedi. "Başbakan Abdalla Hamdok'un orduyla müzakere ve anlaşma imzalamayı kabul etmesinin bir ihanet olduğunu söylüyorlar."

Hamdok, anlaşmanın düzinelerce tutuklunun serbest bırakılmasıyla sonuçlanacağını, protestoculara yönelik baskının sona ereceğini ve milyarlarca dolarlık dış yardımın korunmasını sağlayacağını söyledi.

Serbest bırakılan politikacılardan bazıları protestolarda görüldü.

Tartışmalı bir yolsuzlukla mücadele görev gücünün popüler lideri Wagdi Salih, Twitter hesabına ve kendisine yakın kaynaklara göre Pazartesi gecesi geç saatlerde serbest bırakıldı. Ailesi Reuters'e verdiği demeçte, eski sanayi bakanı İbrahim el-Şeyh'in de iki görev gücü üyesiyle birlikte serbest bırakıldığını söyledi.

Ancak avukat Moiz Hadra, Salih, el-Şeyh ve diğer siyasetçi İsmail el-Tag'ın silahlı kuvvetleri kışkırtmakla suçlandıklarını söyledi. Hartum'daki Soba hapishanesinde hâlâ olağanüstü hal altındaki protestolar sırasında tutuklanan erkek, kadın ve çocuklar var ve Sudan eyaletlerinde diğerleriyle birlikte serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Hamdok darbeden haberdar mı?

Hamdok, ülkeyi demokrasi yolunda yönetecek nitelikli profesyonellerden oluşan bir “teknokratik hükümet” kurma sözü verdi.

Al Jazeera ile özel bir röportajda Hamdok, yeni hükümetin bağımsız olacağını ve şu anda kurulmakta olan kabinenin “demokrasi ve ilgili yükümlülüklerini” tamamlamak için bir anayasa konferansı kurmaya ve Haziran 2023'e kadar seçimler yapmaya odaklanacağını söyledi.

Hamdok ve ordu arasındaki 14 maddelik anlaşma, darbe sırasında gözaltına alınan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da sağlıyor ve siyasi geçişin temeli olarak 2019 tarihli bir anayasa bildirgesini şart koşuyor.

Geçen hafta, Sudan'ın egemen egemen konseyi başkan yardımcısı, yaygın olarak Hemeti olarak bilinen General Mohamed Hamdan Dagalo, El Cezire'ye verdiği bir röportajda Hamdok'un geçen ayki askeri devralma gerçekleşmeden önce farkında olduğunu ve “tamamen kabul edilebilir” olduğunu söyledi.