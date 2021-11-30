Yeni Varyant, Güney Afrika Alarmından Önce Hollanda'da Görüldüğü Tespit Edildi

Hollandalı sağlık yetkilileri, Omicron varyantının Güney Afrika'nın geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü'nü bu konuda uyardığı sırada zaten Hollanda'da olduğunu söylüyor.

Varyantın ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktığı belirsizliğini koruyor - ancak bu, dikkatli ulusların, özellikle Güney Afrika'dan gelen ziyaretçilere seyahat kısıtlamaları getirmesini engellemedi. Bu hamleler Güney Afrika tarafından eleştirildi ve DSÖ sınırlı etkilerine dikkat çekerek bunlara karşı çağrıda bulundu.

Hollanda duyurusu, yeni varyantın gerçekte ne zaman ortaya çıktığına dair zaman çizelgesini daha da bulandırıyor. Daha önce Hollandalılar, Cuma günü Güney Afrika'dan gelen yolcular arasında varyantı bulduklarını söyledi - ancak bu yeni vakalar bundan önce geldi.

İşte en son güncellemeler:

DSÖ başkanı devletleri 'akılcı' önlemler almaya çağırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanı, bazı devletlerin Omicron koronavirüs varyantına yönelik “kanıta dayalı veya kendi başlarına etkili olmadığını” söylediği kapsamlı önlemler getirdiğinden ve suşu bildiren Güney Afrika ülkelerini cezalandırdığından endişelerini dile getirdi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün 194 üye devletine yaptığı konuşmada, onları ajansın 2005 Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca “akılcı, orantılı risk azaltma önlemleri” almaya çağırdı.

Moderna CEO'sunun yorumları piyasaları sarstı

İlaç üreticisi Moderna'nın CEO'su, mevcut COVID-19 aşılarının Omicron varyantına karşı Delta varyantına karşı olduğundan daha az etkili olacağı uyarısıyla finans piyasalarında yeni alarm zilleri çaldı.

Önde gelen Avrupa borsaları erken ticarette yaklaşık yüzde 1,5 düştü, Tokyo'nun Nikkei endeksi yüzde 1,6 düştü, ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3'ten fazla düştü ve Avustralya doları Stephane Bancel'in açıklamalarının aşı direncinin uzayabileceğine dair korkuları körüklemesi üzerine bir yılın en düşük seviyesini vurdu.

Alman adam seyahat etmeden enfekte oldu

Haber ajansı dpa'nın haberine göre, Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentindeki yetkililer, 39 yaşındaki bir erkekte Omicron varyantı ile enfeksiyon olduğunu doğruladılar ve ne yurt dışına çıktılar ne de yurtdışında olan kimseyle temas kurdular.

Leipzig, şu anda Almanya'nın en yüksek toplam koronavirüs enfeksiyon oranlarına sahip olan doğu Saksonya eyaletinde bulunuyor.

Blinken, alarm çalan Omicron'u tespit ettiği için Güney Afrika'yı övdü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Afrika'yı koronavirüs varyantının yeni Omicron suşunu tespit ettiği ve dünyaya tanıttığı için övdü ve Washington'un fakir ve zengin ülkeler arasındaki aşı açığını kapatmak için çalıştığını da sözlerine ekledi.