Çin’in büyük otomobil markası Türkiye’de 250 bin TL’ye satılacak! Peynir ekmek gibi gider!

Peynir ekmek gibi gider! Çin’in büyük otomobil markası Türkiye’de 250 bin TL’ye satılacak! Günümüzde Türkiye’de 200 bin TL’nin altında araç sahibi olmak pek mümkün gözükmüyorken, Changan’ın Türkiye’ye getireceği modele yönelik indirim kampanyaları serinletici etki yarattı. İşte markanın Türkiye’ye getireceği Changan 2023 modelleri ve modellerin satışa çıkarılacağı güncel fiyat listesi ile ilgili detaylar…

Çin’in büyük otomobil üretici markası Changan Türkiye’ye geliyor

Türkiye’de bulunan otomobil piyasalarında Çinli birçok marka yer alıyor. Changan markası da bunlardan birisi olarak karşınıza çıkıyor. Peki, markanın 250 bin TL’ye satışa çıkaracağını duyurduğu Changan Türkiye’ye ne zaman gelecek? Avrupa otomobil piyasasında önemli bir isim olan Changan, Çin’in en büyük araba markaları arasında yer alıyor.

Türkiye’de 2023 yılı itibariyle 250 bin TL’ye sıfır araç almak imkânsız bir haldeyken, Changan’ın Türkiye’de satışa çıkaracağı fiyat 250 bin TL olarak belirlendi. Markanın öne çıkan avantajlarından biri ise, verdiği etkileyici rakamın sıfır araçlar için olacağını duyurması oldu. Marka tarafından söylenen fiyat bilgileri doğruysa, Türkiye’de uygun fiyata sıfır araba almak mümkün hale gelecek.

Changan 250 bin TL’ye sıfır araç satışı yapacak

Çin’in dev otomobil markaları arasında yer alan Changan, sızdırdığı bilgilere göre Türkiye’nin otomobil piyasasına giriş yaparak gerçeküstü satış fiyatları sunacak. Changan Türkiye fiyat listesi yayınlandığında birçok Türk vatandaş 250 bin TL’ye sıfır araba sahibi olabilecek gibi görünüyor. Teknoloji tasarımı ve üstün özellikleri ile Avrupa otomobil piyasasında adından söz ettiren modelleri ile Türkiye’ye giriş yapacak olan Changan sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşların hayalini gerçeğe dönüştürecek.

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