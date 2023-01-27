Şubat 2023 emekli maaş promosyonu yarışı yeniden başladı! Rakam 17 bine fırladı!

Rakam 17 bine fırladı! Şubat 2023 emekli maaş promosyonu yarışı yeniden başladı! Emeklilerin promosyon hareketliliği devam ederken promosyon miktarı da sürekli olarak artmaya devam ediyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası, emekli promosyonları 17 bin TL'ye dayandı. Yeni yılın gelmesi ile birlikte herkes zamlı maaşlarını almaya başladı. Bu maaşların alınmasının ardından yeni yılda emekli maaşlarının alınacağı banka seçenekleri de sunulmaya başladı. Bankalar promosyon kampanyaları ile müşterilerini artırmaya çalışırken bir taraftan da promosyon veriyor.

Yeni Promosyon kampanyaları Haberleri Gelmeye Devam Ediyor

Emekli promosyon kampanyalarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların kampanyalarında promosyon miktarları da yavaş yavaş yükselmeye başladı. Belirlediği müşteri hedefine ulaşan bazı bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamı düşürdü. Bazı bankalar ise promosyonu daha da artırdı. Senede 2 kez zam alan emeklilerin zamlı maaşlarını hangi bankadan alacakları belli olacak. Bankaların Şubat 2023'ü de hesap ederek yeni promosyon kampanyaları için düğmeye bastığı belirtildi.

Yapı Kredi Bankası

3.500 TL’ye kadar emekli maaşı alan emekliler 4.200 TL alıyor

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli maaşı alan emekliler 5.000 TL alıyor

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli maaşı alan emekliler 6.300 TL alıyor

10.000 TL üzeri emekli maaşı alan emekliler 7.000TL alıyor

Eğer bankaya yeni müşteri getirirseniz 10.000 TL'de ihtiyaç kredisi hesabınıza yatıyor.

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