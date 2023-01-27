Cumhurbaşkanı bugün öğlen açıkladı! 10 bin üzeri ödeme verilecek! Emeklilere müjde var

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde 10000 TL'ye kadar devlet destekli ödeme alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde ödeme verilecek ve onaylanan kredi hesaba yatırılacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirerek, acil kredi kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara, Cumhurbaşkanı destekli ödeme verilecek.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemesi verilmektedir.

CUMHURBAŞKANI ÖDEMESİ

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek bankadan kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek.

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit kullanmak isteyen vatandaşlara devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak şartı ile birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenmektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle de Ziraat Bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara daha yüksek limitlerde krediler kullandırılmaktadır. diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri mobil uygulamalar üzerinden 7 24 yapılmaktadır.