Şu zor günlerde ilaç gibi haber! Faturasını alıp PTT'ye koşan 2.750 TL'lik desteği kapacak!

Faturasını alıp PTT'ye koşan 2.750 TL'lik desteği kapacak! Şu zor günlerde ilaç gibi haber! Devlet tarafından vatandaşlara verilen destek paketleri genişleyerek verilmeye devam ediyor. Bu destek ödemeleri konusunda farklı kalemlerde yapılacak olan yardımlar için başvurular alınmaktadır. Bu başvurular yapılacak olan desteğin türüne göre farklı şartlar sunulmaktadır.

PTT destek başvurusunun detayları

PTT üzerinden yeni sosyal yardımların duyurusu yapılırken artan fatura fiyatları sonrasında doğal gaz ve elektrik desteğinin geldiği açıklandı. Vatandaşlar için bu konuda yapılacak yardım duyurusu yapıldı. İşte, doğal gaz ve elektrik yardım başvurularının nasıl yapılacağını ile ilgili detaylı bilgiler..

PTT tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara doğal gaz ve elektrik desteği verileceğini açıklanması üzerine vatandaşla hemen bu konuda bilgi almak üzere araştırma yapmaya başladı. Bu yardımdan yararlanmak adına öncelikle faturada adı geçen kişi PTT üzerinden başvuruda bulunabilir. Aynı zamanda e-devlet sistemi üzerinden başvurular yapılabilir. Bu yardımlardan yararlanmak isteyenler bunun için acele etmeli ve son ana bu yardım başvurularını bırakmamalı.

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