PTTAVM indirim kılıcı diğer marketleri adeta doğradı! Un, yağ, deterjan, çay gibi ürünlerde büyük indirimler...

Un, yağ, deterjan, çay gibi ürünlerde büyük indirimler... PTTAVM indirim kılıcı diğer marketleri adeta doğradı! Şirket, müşterilerine kaliteli ürünler sunmak amacıyla çalışmaktadır. Hem kaliteli hem de sık sık uygulanan indirimler dolayısıyla diğerlerine nazaran fazlasıyla ucuz olan bu market, müşterilerin göz bebeği haline gelmiş durumdadır. Bu hafta da PTTAVM, un, yağ, deterjan, çay gibi birçok üründe büyük indirimler uygulamaya başladı.

Bu indirimler, müşterilerin evlerindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak ve aynı zamanda tasarruf yapmasına olanak tanıyacaktır. Bu hafta, un, yağ ve deterjan gibi günlük kullanılan ürünlerin fiyatları yüzde 20'ye kadar düştü. Aynı zamanda, çay gibi ürünlerde de büyük indirimler uygulandı.

Gelen indirim haberi ardından kişiler TT AVM ayçiçek yağı fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki PTT AVM ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatlarına ne kadar indirim geldi? İşte 2023 güncel PTT AVM güncel ayçiçek yağı fiyatları;

Komili Ayçiçek Yağının 18 litresi 699,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağının 18 litresi 699,00 TL

Biryağ Profesyonel Rafine Ayçiçek Yağının 18 litresi 949,90 TL

TMO Ayçiçek Yağı 5 litre 4 adet Ayçiçek Yağı 540 TL

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