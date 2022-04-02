İsrail Güçleri İşgal Altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

İsrail polisi, önceden meydana gelen olayda, adamların silahlı olduğunu ve "çatışmada öldükleri" belirtildi. Polis açıklamasında Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Bu, son zamanlarda güvenlik güçlerine karşı terör faaliyetlerinde yer alan ve görünüşe göre başka bir saldırıya doğru yola çıkan bir terörist hücredir." ifadesi yer aldı.

Filistinli yetkililerden hemen bir açıklama yapılmadı. Olay yerindeki Filistinliler, Batı Şeria'nın Jenin'in güneyindeki Arraba kavşağında üç "direnişçinin" öldürülmesinin ardından İsrail güçlerinin sağlık görevlilerine erişiminin reddedildiğini sosyal medyadan bildirdi.

Filistin medyası, İslami Cihad hareketi tarafından yapılan ve silahlı kanadı El-Kuds Tugayları'nın üç üyesinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü doğruladığı bir açıklama yaptı.

Bu kişilerden "şehit" olarak bahseden Filistinli grup, söz konusu üç kişiyi Jenin'den 24 yaşındaki Khalil Tawalbeh, Tulkarm'dan 25 yaşındaki Saif Ebu Libdeh ve Jenin'den 30 yaşındaki Saeb Abahra olarak adlandırdı.

Filistin acil durum servislerindeki kaynaklar, İsrail güçlerinin üç kişinin cesetlerini sakladığını ve ailelerine teslim etmeyi reddettiğini söyledi.

Jenin yakınlarındaki Arrabeh'ten konuşan El Cezire'den Nida İbrahim, görgü tanıklarının İsrail güçlerinden ağır silah sesleri geldiğini ve bu üç kişinin de silahlı olduğunu bildirdiğini söyledi.

İbrahim, "Adamlardan biri herkesi savaşmaya devam etmeye teşvik eden bir iradeye sahip görünüyordu." dedi. "Ambulans geldi, ancak devam etmekten durduruldu ve cesetler İsrail güçleri tarafından alındı." dedi. "Bugün burada cenaze töreni yapılmayacak." diye de ekledi.

İsrail'deki bir dizi ölümcül saldırının ardından son bir haftadır tansiyon yükseldi.

Salı günü, bir Filistinlinin İsrail'in Bnei Brak kentinde polis tarafından öldürülmeden önce beş kişiyi vurarak öldürdüğü iddia edildi. Silahlı saldırıda, Filistinli saldırganlar tarafından öldürüldüğü iddia edilen kişi sayısı bir hafta içinde İsrail'de 11'e yükseldi.

Cumartesi günkü ölümlerle birlikte üç gün içinde yedi Filistinli öldürüldü. İsrail güçleri Perşembe günü Batı Şeria'da jenin mülteci kampında reşit olmayan bir filistinliyi vurarak öldürdü. Cuma günü İsrail güçleri Batı Şeria'nın Hebron kentinde cami namazına müteakip filistinli bir kişiyi öldürdü.

Yine Cuma günü, Filistin Kızılayı acil durum servisi Batı Şeria' nın başka yerlerinde İsrail güçleriyle haftalık çatışmalarda 36 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, yaralılardan 33'üne plastik mermi, 3'üne de gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi.

İsrailli, Filistinli ve Ürdünlü liderler, son haftalarda İsrail polisi ile Filistinli protestocular arasında son yıllarda kaynayan gerginlikler arasında, ramazan ayından önce gerginliği yatıştırma amaçlı bir görüşme telaşı içindeler. geçen yıl İsrail güvenlik güçleri Ramazan ayında El Aksa Camii yerleşkesine çok sayıda baskın düzenleyerek protestoları tetiklemişti.

Yetkililer, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Jarrah semtindeki evlerden Filistinlilerin yasa dışı yollarla tahliye edilmesinin mayıs ayında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği 11 günlük saldırının fitilini ateşlediği geçen yılın tekrarından kaçınmayı umuyorlar.

İsrail bombardımanında 66'sı çocuk olmak üzere en az 260 Filistinli şehit oldu. İsrail tarafında ise ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.