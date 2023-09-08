Temmuz ayı itibariyle başlayan zamlar Eylül ayında etkisini derinden hissettirdi. Cep yakan zamlara bu kez fatura bedelindeki artış eklendi. Yozgat ilinde alınan karar doğrultusunda içme suyu fiyatları %233,33 oranında zamlandı. Bu ilde yaşamak daha da pahalılaştı. Vatandaş gelen zamma tepki gösterdi.

EKMEK, SİMİT ZAMMI SONRASI SUYA DA ZAM GELDİ!

Amasya'da son olarak ekmek ve simit fiyatlarına zam uygulanmış 200 gramlık ekmek 7,50 TL'den satışa sunulurken 90 gramlık simit 7,50 TL'den satışa sunulmaya başlanmıştı. Poğaça, börek, simit gibi pastane ürünlerine yönelik yapılan fiyat artışı sonrası vatandaşlar kara kara düşünmeye başlamıştı. Bu kez aynı gün içinde zam haberi Zonguldak'ta yaşayanlara verildi. Zonguldak'ta kullanılan su bedeli %200'ü aşan bir oranla zamlandı.

VATANDAŞ TEPKİSİZ KALAMADI “SUDAN UCUZ SU”

Temmuz ayında alınan karar doğrultusunda başlayan su zammı Eylül ayı zammı ile birlikte Yozgat'ta etkisini birlikte daha derinden hissettirdi. Yozgat'a gelen 3 katı zam tarifesi sonrası güncel fiyat listesi merak edildi. Sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası vatandaşlar kendini tutamadı: “Sudan ucuz su” , “Zamsız bir günümüz yok” diyerek yorumda bulundu.

GÜNCEL SU TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Yozgat’ta Eylül ayı itibariyle gelen son zamlarla beraber su tarife bedeli:

-0-10 metreküp arası tüketimde metreküp fiyatı 1,80 TL'den 6 TL'ye yükseldi.

-11-20 metreküp arası 2,70 TL'den 9 TL'ye yükseldi.

-21 metreküp ve üzeri 3,60 TL'den 12 TL'ye yükseldi.