Stresli Birine Nasıl Yardım Edilir, Rahatlatma Yöntemleri Nelerdir?

Destek gördüğümüz zaman biz insanlar daha az kaygı durumu yaşarız ancak bazı durumlarda partnerlerimiz bizi desteklemek yerine stresi tetikleyebilir. Hiç istemeden de olsa yardım ediyor olmanın tatminini yaşarken bu durumu kötüleştirmek de mümkün olmaktadır. Bilim dünyası ise stresi azaltmaya yardım etmek isteyen kişiler için bazı öneriler sunmaktadır. Özellikle flört ilişkilerinde destekleyici konuşmalar yapmak stresi azaltmada önemli bir rol üstlenebilir. Destekleyici bir ilişki yaşamak ve özellikle partnerlerden destekleyici bir tutum görmek, sakinleşmeye ve gerginliği azaltmaya ve stres belirtilerini yok etmeye yardımcı olmaktadır. Eşin duygusal durumunu iyileştirebileceği yönünde yapılan araştırmalara bakıldığı zaman net bedensel ifadeler kullanmanın ve göz teması kurmanın destekleniyorsun mesajını ilettiği ortaya çıkmıştır.

Partneriniz eğer stres altındaysa ve siz de ona yardım etmek istiyorsanız partnerinizin bir problem yaşadığını ve onun stresi altında olduğuna kabul etmeniz bu noktada önemli olmaktadır. Desteğe ihtiyaç duyan kişi ile aynı seviyede stres yorumlayabildiğiniz zaman genel olarak yüksek kalitede rahatlatıcı bir destek sağlamaya hazır hale geçebilirsiniz. Diğer taraftan partnerine stresli bir halde ise konuyu değiştirmek ya da ona “Endişelenme” demek o kişiyi stresten uzaklaştırmaya yardımcı olmamaktadır.

Soru sormanız ve dinlemeniz partnerinizi önemsediğinizi ona gösterir. Partneriniz konuşurken başınızı sağlamanız, göz teması kurmanız ve dokunma gibi sözsüz iletişim biçimleri kullanmanız onu rahatlatacaktır. Tüm bunlar partnerinizin kortizol seviyelerinin düşmesini sağlar ve onun yaşadığı problemi farklı bir bakış açısı ile değerlendirmeye başlamasını olanaklı kılar.

Anlamak ve dinlemek karşıda bulunan kişiye destek sunan doğrulama biçimleri arasında yer almaktadır. Stres altındaki kişinin yaşadığı duyguları dinlendiğini görmek meşru bir hale getirilecektir. Yaşanan duyguların kabul edilmesi bu duyguların bir problem olmadığı mesajını karşıdaki kişiye verir ve bu durum stres yaşayan kişiyi rahatlatmak için atılacak bir adımdır. Problemi çözmek için yardımcı olmak istiyorsanız çözüm sunmadan önce bu duyguları kabul etmeniz tavsiye edilir. Duygular hakkında soru sormak ve dikkatle dinlemek duyguları tanımlamaya ve açığa çıkarmaya yardımcı olacaktır. Genellikle insanlar duyguları doğrulandıktan sonra tavsiye duymak için hazır bir hal almaktadır.

Yardım etme şeklinizi ise kendinizin değil partnerinizin ihtiyacına göre şekillendirmeniz gerekir. Siz her ne kadar iyi bir destek sağladığınızı düşünseniz de desteği alan kişi bunu faydalı olarak algılamıyorsa bu durum ona tam olarak yardımcı olmayacaktır.

Partnerinize yardımcı olduğunuzu düşündükten sonra onun stres düzeyinde bir iyileşme görünüyorsa objektif bir şekilde yaklaşmak için bu defa kendi kaygı düzeyinize bakmanız da faydalı olabilir. Bunun yanı sıra kelimelerinize dikkat etmeniz, nasıl konuştuğunuzu titizlikle seçmeniz ve olumlu bir ruh halinde olmanız oldukça önemlidir. Eğer siz olumsuz bir ruh halindeyseniz bu durumu istemeden de olsa partnerinize yansıtabilirsiniz ve kaygı durumu bu şekilde ortadan kalkmayacaktır. Bunun yerine yaşam tarzınız, ruh haliniz ve kelimeleriniz ile olumlu bir ortam oluşturmak partnerinize daha fazla fayda gösterir.