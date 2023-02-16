Strese ve Anksiyete İyi Gelen Uçucu Yağlar Nelerdir?

Damıtma yoluyla bitkilerden elde edilebilen aromatik maddelere uçucu yağ ismi verilir. Aynı zamanda uçucu yağlar yalnızca bitkilerin yaprakları kökleri ve çiçekleri ile sınırlı olmamakla birlikte bitkinin pek çok farklı bölümünden de elde edilebilir. Uçucu yağlar çeşitli doğal ürünler için koku olarak kullanılabilir ve çeşitli sağlık uygulamalarında da kullanılabilir. Bu o çocuğu yağların rahatlamak için kullanılmasına da aromaterapi isim verilmektedir. Esansiyel yağların aromaterapide kullanım alanlarından bazıları sindirime yardımcı olması, ağrı azaltması, kaygıyı ve stresi azaltmaya yardımcı olmasıdır. Söz konusu bu kullanım alanlar ile ilgili bir kanıt bulunmamakla beraber bu çocuğu yağların sahip olduğu faydalar hakkında yapılan araştırmalar da devam etmektedir.

Burnumuzdaki koku alıcılarını uçucu yağların uyarabilmesi ve daha sonra sinir sistemimize mesajlar göndermesi aromaterapinin nasıl kullanıldığına dair bir teoridir. Konu hakkında bazı araştırmacılar da uçucu yağların vücudun enerji ve kimyasal sistemleri üzerinde bir etkiye sahip olabileceğine inanmaktadır. Bu sebeple aromaterapi genel olarak stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olmak için doğal bir çare olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra uçucu yağlar internette öne sürüldüğü gibi asla yutulmamalıdır ve bu durumdan kaçınılması gerekir. Henüz herhangi bir uçucu yağ ile ilgili olarak o çocuğu yağların yutulmasının güvenilir olduğunu kanıtlayacak yeterli araştırma yoktur. Her uçucu yağ birbirinden farklı olmaktadır ve bazıları zehirlidir.

Eski çağlardan beri kullanılan bir bitki olan kedi otu esansiyel yağı bitkinin köklerinden gelinir ve bu koku misk ya da topraksız olarak tanımlanabilir. Bu kokuyu bazı kişiler rahatsız edici olarak bulabilir ancak kedi otu sinirleri yatıştıran ve uykuya geçişi hızlandıran bileşikler içerir. Bunun yanı sıra kedi otunun vücut üzerinde hafif bir yatıştırıcı etkisi de vardır. Kaygı ve uyku için kullanımı ile birlikte kedi otu kalp çarpıntısı, titreme ve baş ağrısına da iyi gelir.

En popüler aromoterapi yağlarından biri de lavantadır ve lavanta tatlı ve odunsu bir çiçek kokusuna sahiptir. Sinirleri yatıştırarak kaygıyı azaltan lavantayı uyku problemleri yaşanıyorsa sakinleştirici bir etki gösterir ve uykuya geçişe yardımcı olur. Bununla birlikte birkaç damla lavanta yağı kokusuz banyo jeline dökülerek rahatlatıcı bir banyo keyfi çıkarmanızı da sağlar. Kaygı azaltmak ile birlikte lavanta yağı yanık, egzama ya da akne gibi durumlara da faydalı olmaktadır.

Muhteşem bir çiçek kokusuna sahip olan yasemin yağı da genel olarak parfümlerde ve diğer kozmetik ürünlerde de kullanılır. Stres için kullanılan bazı esansiyel yağların aksine yasemin yağı uyku hali yaratmadan sinir sistemini sakinleştirir. Bazı kişiler için uyarıcı etkide de bulunabilen yasemin yağı yastık kılıfına damlatılabilir ve bu şekilde ruh halinizi de düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda yasemin yağının afrodizyak etkisinin de bulunduğu bilinmektedir.

Bergamot esansiyel yağı ise stresi hafifletmeye faydalı olur ve ağrıyı da hafifletir.