Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır?

Her ne kadar kitap okumanın çok sayıda faydası olsa da çoğu zaman günlük koşuşturma içerisinde pek çok insan kitap okumak için fırsat bulamamaktadır. Ancak bu durumu değiştirmek isteyen kişiler için haberimizin devamında okuma alışkanlığını kazanmanız için yapabileceklerinizi yazdık.

Öncelikle kitap okumaya yeni başlıyorsanız kendinize yüksek hedeflere koymak çok gerçekçi olmayabilir. Bunun yerine ayda bir kitap okumak ya da günde 20 sayfa okumak gibi kolay elde edilebilecek bir Hedef koymak sizi daha motive edecektir. Ancak ayda okuduğunuz kitap miktarı bir ise o durumda hedefi ikiye katlamanız ise mantıklı olacaktır. Kitap okumak için kendinizi zorlamadığınız zaman okuma deneyiminiz daha keyifli ve daha az stresli olacaktır.

Okuma hedefi belirlediğiniz zaman bu hedefi kendinize sakladığınızdan emin olmalısınız. Bunun yanı sıra bir kitabı yarıladığınız zaman bu kitabı neden okuduğunuzu sorguluyorsanız böyle durumlarda inat etmemeli ve farklı bir şey okumalısınız. Gerçekten okumak istediğiniz kitabı bulduğunuz zaman bu kitabı elinizden bırakmak sevmediğiniz şeylere göre daha zor olacaktır. Bu durumu bir ödev olarak görmek yerine keyif alarak yapmanız önemli olmaktadır.

Okuma fırsatını eğer isterseniz her zaman bulabilirsiniz ve bu yüzden elinizin altında bir kitap bulundurmanız gerekir. Sıra beklerken, sabah işe gidip gelirken ya da bir konferans ya da toplantı öncesinde boşa harcanan zamanlarda kitabınızı çıkarıp sayfaları karıştırabilirsiniz. Gün içerisinde kitap okumak için birkaç saat ayırmak size fazla geliyorsa sosyal medyada ne kadar zaman harcadığınıza bakın ve bu şekilde kitap okumaya yer açın.

Okuma yarışlarına katılmak da sizlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için fayda edebilir. Çevrimiçi olarak kendinizi motive edecek pek çok uygulama bulunmaktadır ve siz de bu uygulamaları telefonunuza yükleyerek bu durumu bir mücadele olarak görebilirsiniz. Kitap okuduğunuz sırada dikkat dağıtmayan bir ortamda bulunmak da size iyi gelecektir. Kütüphaneye gitmeseniz de okuma zamanı geldiğinde telefonu ya da televizyonu kapattığınızdan emin olmanız gerekir.

Gerçekten ihtiyacınız olmayan kıyafetlere para harcamak yerine fazladan paranız olduğu zaman bir kütüphane oluşturmanız gerekecektir. Okuduğunuz kitapların birikmesi ve okumanız için sizi bekleyen yeni kitaplarım bulunması iyi bir motivasyon kaynağı olarak görülebilir. Teknolojiden faydalanmak da sizi motive eden başka bir durum olabilir. Her ne kadar hiçbir şey elinizde bulunan gerçek bir kitabın dokusunu ve kokusunu tutmasa da dijital kitaplardan da zaman zaman yararlanabilirsiniz.

Okumak sizin için nefes almak ya da yemek yemek kadar doğal bir aktivite olursa bunu bir zorunluluk değil çaba olarak görebilirsiniz ve bu şekilde zihniyetinizi değiştirebilirsiniz. Kitap okumayı yaptığınız bir aktivite olarak düşünmeyi bırakmanız size fayda gösterecektir.

Seyahat etmekte okumak için iyi bir zaman olmaktadır. Otobüste yolculuk yaparken ya da uçağınıza yetişmek için beklerken sahip olduğunuz bütün boş zamanları düşünün ve bu sırada ne kadar çok kitap okuyabileceğinizi hayal edin.