Sterlin Ne Kadar? 23 Temmuz 2022 Sterlin Kuru

Gündemin merak edilen konularından olan Sterlin kuruna bakıyoruz.

'Sterlin ne kadar oldu? Bugün 1 Sterlin kaç TL oldu?' İnsanların aklından hep aynı sorular yer alıyor.

Peki bu soruları cevaplandıralım.

23 Temmuz Güncel Sterlin Kuru

23 Temmuz güncel sterlin kuruna baktığımızda değişiklik görüyoruz. Güncel döviz kurları vatandaşlar tarafından gün gün sıkı bir şekilde takip ediliyor. Her gün farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sürekli değişiklik gösteren döviz kurlarında bugün yani 23 Temmuz güncel durumu söylüyoruz.

Peki 23 Temmuz 1 Sterlin Kaç TL? Bugün 1 Sterlin kuru 21,25 TL'ye tekabül ediyor. 1 sterlin alış fiyatı 21,14 TL iken, 1 sterlin satış fiyatı 21,25 TL'dir.

Sterlin fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz.