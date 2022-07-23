Bungalov Evlerin Günlüğü 300 Doları Aştı

Trabzon'un Çaykara semtinde yer alan Uzungöl, charter seferleri ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yanı sıra yerli turistleri de ağırlıyor.

Otel ve pansiyonlarla dolu turizm merkezlerinde yoğun talep gören ahşap bungalov evlerin fiyatı gecelik 300 dolardan fazla.

Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Accuz, diğer tatil yerlerine göre daha uygun olduğunu belirterek, "Körfez ülkelerinin talepleri doğrultusunda konaklama için dolar ödediğini" söyledi.

Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail'den charter seferleriyle gelen turist gruplarını barındıran turizm merkezlerinde yoğun talep gören, otel ve pansiyonlarla dolup taşan ahşap bungalov evin geceliği 300 doları aştı.

Uzungöl'de bir otelde iki kişilik oda için günlük ortalama fiyatın 100 dolar olduğunu gördük. "Lira, dolar karşısında değer kaybediyor ve yerli turistleri yukarı baktırıyor."

Uzungöl Turizm Derneği Başkanı Mustafa Accuz, "Körfez ülkelerinden gelen yoğun talep nedeniyle konaklama ücretini dolar olarak ödedik. Dolar karşısında Türk lirası düştüğünde yerli turist canlanıyor. Yabancı turist olalı birkaç ay oldu. Oteli rezerve ettim ve doldurdum, ama aslında diğer tatil yerlerinden daha ucuz. Birkaç yıl önce 100 dolardı ama şimdi de 100 dolar."

Bu arada turizm uzmanı Mehmet İnan, oda fiyatlarının en lüks villa tipi bungalov evlerde değerlendiğini söyledi. "Bungalov evlerin kişi sayısına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle bungalov evler tercih ediliyor. Orta Doğu pazarı. Villa tipi bungalov evlerimiz 10 kişilik bir ailenin rahatlıkla konaklayabileceği şekilde tasarlanmıştır. . Gecelik 300 $ ödeyin. Fiyat şikayeti yok. Yıllar önce aynı fiyata sahiptim ama hala aynı fiyata sahibim. Kişi başına görürseniz, fiyatımız aslında oldukça normal. Genelde zaten kalabalık olan büyük aileler bungalov evleri tercih ediyor. Sizin için daha uygun ve kullanışlı. Aynı zamanda bu evlerin çevresinde sosyal güçlendirme alanları bulunmaktadır.