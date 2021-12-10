Dilan Çiçek Deniz Evlilik Teklifi Aldı! Yüzüğü Görenler Bir Daha Baktı

Show TV ekranlarının fenomen dizisi olan Çukur'da hayat verdiği Sena karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dilan Çiçek Deniz, son olarak yine Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev isimli televizyon dizisi projesinde Berker Güven, Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimlerle başrolü paylaşmıştı.

Deniz, bir süredir izlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile ilişki yaşıyor ve sosyal medya hesabından yaşadığı aşkı gözler önüne seriyordu. Paylaştığı fotoğrafları ile sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alan oyuncu, bu defa farklı bir haberi takipçileri ile paylaştı. Evleneceği müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile duyuran Dilan Çiçek Deniz, zafer işareti yaparak yüzüğünü paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Evet dedim” anlamına gelen “I said yes” yazısını yazan yetenekli oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Boğaz Köprüsü'nde sevgilisinden sürpriz bir evlilik teklifi aldı ve gelen teklifi kabul etti.

Yönetmen sevgilisine “Evet” cevabını veren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, evlenme kararı aldığını duyuran bir paylaşım gerçekleştirdi. Kendisine gelen teklife çok hazırlıksız yakalandığını açıklayan ünlü isim, mutlu olduğunu ve hala şokta olduğunu belirtti. Teklifin köprü üzerinde gelmesinin sebebini açıklayan ünlü oyuncu, kendisinin Asya'da ve onun da Avrupa'da olmasının bu teklifin nedeni olduğunu söyledi. Bu sebeple yönetmen sevgilisinin böyle bir sürpriz yaptığını açıklayan ünlü oyuncu, yüzüğünü takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşılan fotoğrafın altına ünlü oyuncunun hayranları ve çok sayıda ünlü isim tebrik mesajı yazdı ve evlilik tarihi merak konusu oldu. Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihinin henüz belirsiz olduğunu açıklarken yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncu, sevgilisi ile yaşadığı ilişki hakkında konuşmuş ve ilk defa doğru biri ile tanıştığını anlatmıştı.