SSK ve SGK şartlarını sağlayan herkese 20.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor!

20.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! SSK ve SGK şartlarını sağlayan herkese veriliyor! SGK tarafından birçok kişi için verilen çeşitli yardımlardan yararlanması için cenaze ödeneğinin yanı sıra işsizlik maaşı gibi daha birden fazla ödenek verileceği açıklandı. Bunlar için tek şart belirli şartları taşımak. Aynı zamanda kurum tarafından düzenli olarak verilen bu ödemelerin tutar olarak 1250 TL olarak duyuruldu.

SGK tarafından yapılan başvurular incelenirken burada yer alan şartları taşıyan kişiler için de 20000 TL ye varana kadar yardım parası ödenmektedir. Sunulan ödenekler için burada şartları meslek hastalıkları, iş kazaları içinde vefat eden kişiler içinde SGK ödenekleri hakkında araştırmalar başladı.

Cenaze ödeneği verilecek kişiler

Vefat eden kişiler için eşi, çocukları ya da anne babası içinde bu ödeneklerde verilmektedir. SGK tarafından 2022 yılı üzerinden beraber yapılan olan ödemelerin en azı da 1250 TL olurken en yüksek tutar da 1500 TL dir.

Kişinin vefatı üzerinden sonra da 5 sene içerisinde yakında derece kişiler tarafından ödenek de verilmektedir. Kadınlara yapılacak ödemenin şartları belirlendi

SGK ile beraber kadın istihdamı içinde katkı kapsamında yapılan 20 bin TL'ye kadar toplu para ödemesinin detaylar için de belirlenen verilen şartları taşımak gerekiyor. Burada var olan şartlar ile beraber SGK üzerinden dilekçe vererek paranızı PTT üzerinden alabilirsiniz.

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