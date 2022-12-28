EYT olsun, olmasın bu tablo kesin! SGK emeklilik yaş yıl prim hesaplama tablosu açıklandı

SGK emeklilik yaş yıl prim hesaplama tablosu açıklandı. EYT olsun, olmasın bu tablo kesin! İlk işe başladığı tarih 9 Eylül 1999 ve sonrası olan kişiler için büyük bir hüsrana uğrama sebebi olacak haber geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Bu hayallerini yeni bir düzenlemeye kadar kaybetmiş oldular.

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği bu yeni gelişmeler sonucu kiminin içi rahatlarken kimini ise üzdü. 1999 senesinden sonra işe girenler konusunda ise belirli prim günü şartları belirlendi. Bu kişiler için 1999 ve 2008 arası ve 2008 yılından sonra başlayanlar olarak emeklilik gün ve primleri iki ana grupta belirleneceği söylenildi.

Erkeklerde emeklilik şartı

25 yıl çalışmayla birlikte 60 yaşta olacak şekilde uygulanacakken; kadınlarda 25 yıl ve 58 yaş ile her iki grup için de 7 bin prim günü uygulanacağı duyuruldu.

Prim sayısı eksik olanlar için öncelikle bu prim günlerinin tamamlanıp daha sonra emekli olunabileceği duyurularak emeklilik için eksik prim sorun olur mu sorusunun cevabı da verildi.

Devlet gün geçtikçe emeklilik hakkında yapılacak gelişmelerin tamamını açıklayacak olup bu gelişmeleri de güncel haber sitelerinden takip ederek haberler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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