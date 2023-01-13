Benzin ve motorin litre fiyatları 9 TL'ye düşecek! Uzman isimden araç sahiplerini sevince boğan haber

Uzman isimden araç sahiplerini sevince boğan haber... Benzin ve motorin litre fiyatları 9 TL'ye düşecek! Bu haber araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Gelen haberde depoları doldurmayın, bekleyin deniliyor. Bunu sebebi ise benzin fiyatlarına bir indirim daha geliyor olması. Akaryakıt fiyatlarındaki artış çok sayıda insanı zor durumda bıraktı. Gelen son dakika haberlerine göre çok yakında güncellenen akaryakıt fiyatları açıklanacak bu açıklamada indirimli şekilde akaryakıt satışı yapılacak.

Akaryakıttaki İndirim Ne Kadar Olacak?

İndirim haberlerinin artması ile birlikte araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını takibe aldı. Yapılacak olan resmi açıklamalardan sonra indirimli fiyatlarla akaryakıt almak isteyenler bu konuda dikkat kesilmiş durumda. Akaryakıttaki indirim oranları belli oldu fakat ne indirimin kaç TL olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Yapılacak olan bu açıklama sonunda çok sayıda araç sahibi depolarını doldurarak bir depoda kar etmeyi hedefliyorlar.

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim araştırması yapan vatandaşlar için müjdeli bir haber daha gelmeye başladı. Bu müjdeli haberi alanlar indirim yapılacak zaman odaklandı. Akaryakıt fiyatlarında yapılacak olan indirimlerin oranı merak edilirken bu indirimlerin 9 TL’ye kadar yapılacağı haberleri de geliyor.

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.68 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 19.67 TL

Ankara: 19.92 TL

İzmir: 19.87 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.99 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.97 TL

Ankara: 22.18 TL

İzmir: 22.27 TL

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