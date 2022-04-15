SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam müjdesi: En düşük emekli maaşı 3834 tl olucak! Emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına zam olup olmıcağını merak ediyorlar. Ocak ve Şubat ayı için açıklanan enflasyon rakamlardan sonra yeni veriler elde edildi.

Denilene göre Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da %7 zamma enflasyon farkıda ilave edilecek. 2 aylık enflasyona göre fark % 8.95 çıkarken; en düşük memur maaşı 7454, emekli aylığı da 4974 lirayı aşacak olucak. Geriye kalan bu 4 aydaki enflasyon rakamları açıklanmadan hemen ardından rakamlarda değişkenlik yaşanabilir. Peki, Temmuz ayı'nda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

memur ve Emekliler için % 8.95 farkla Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak. Zam ve enflasyon farkı ilave edilecek. Her ayda olduğu gibi Temmuz ayında açıklanan güncel enflasyon rakamlarına göre oranlar netleşiyor. Bu sisteme göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, emeklilere ve memurlara da % 7'ye ilaveten % 8.95 fark ortaya çıkıyor. İki aylık enflasyon oranları ve oluşan rakamlar Temmuz ayına kadar değişecek.

Yapılan sözleşme kapsamında memur emeklilerine ve memurlara Temmuz ayı'nda %7 zam yansıtılırken; Tabiki enflasyon farkı da söz konusu olabilecek.

Yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun %7.5'i aşan kısmı memurların ve emeklilerin alacağı farkı gösterecek.

NASIL YANSIYACAK?

2022 yılının 2 aylık döneminde TÜFE .45 olarak gerçekleşti, Buda bu anlama geliyorki memur emeklilerine ve memurlara %8.95 fark oluşmuştur.

Buna göre Temmuz zammı şimdiden .95'e ulaştığına söyleyebiliriz.

Önümüzde olan 4 ayın TÜFE'leri de dikkate alınarak fark hesaplanacaktır.

Bu 2 ayın verilerinegöre; En düşük memur emeklisi aylığı 4289 liradan 4974 liraya ulaşacak.